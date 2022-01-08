Recep İvedik 4 oyuncuları kimler? Recep İvedik 4 filmi nerede çekildi ve konusu nedir?

21 Şubat 2014 tarihinde vizyona girmiş olan ve Recep İvedik 3'ün devam filmi olan filmin yönetmenliği ve senaristliği Togan Gökbakar üstlenmiştir. Sevilen filmin detayları merak konusu oldu. Peki Recep İvedik 4 oyuncuları kimler?

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar : Recep İvedik

Cem Korkmaz : Halil İbrahim

Serkan Sağdıç : Burak

Ali İhsan Varol

İrfan Kangı : İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

Caner Tanrıverdi : Cenk

Gülşah Yanaş : Gaye

Halil İbrahim Yılmaz : Necati

Barış Bulut : Taylan

Ece İncebay : Aslıhan

Ekrem Aral Tuna : Arif

Aziz Karakaya : Apaçi Serkan

Berna Üçkaleler : Simge

RECEP İVEDİK 4 NEREDE ÇEKİLDİ?

Film, Maldivler'de Fun ve Robinson adalarında çekilmiştir. Filmin çekimleri yaklaşık 20 gün sürmüştür. Recep İvedik 4'de bulunan ada, deniz ve plaj, Maldivler ülkesinde yer almaktadır.

RECEP İVEDİK 4 KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 4 filminde, Recep mahallesindeki çocuk futbol takımına antrenörlük yapmaktadır. Antremanlar için, kendisinin de küçüklüğünden bu yana futbol oynadığı, mahallenin tek boş alanı olan arsayı kullanmaktadırlar. Recep ise, bu arsanın bir müteahhite satıldığını öğrenir. Mahalle ve çocuklar için çok değerli olan bu arsayı kaybetmemek amacıyla kendi başına satın almaya karar verir. Bulduğu yöntemlerle (kahve ahalisinden para toplamak gibi) arsanın parasını toparlayamayınca, çareyi büyük ödüllü bir yarışmaya katılmakta bulur. Sonrasında Recep'i Maldivler'de zorlu ve kahkaha dolu bir macera beklemektedir.



