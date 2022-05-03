Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 filmi oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 5 hangi kanalda yayınlanacak?

Recep İvedik 5 filmi Ramazan Bayramı'nda televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Recep İvedik 5 filmi, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmidir. Recep İvedik film serisinin beşinci filmidir. Recep İvedik 5 filmine dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...
Recep İvedik 5 filminin konusu, Recep İvedik'in mahalleden tanıdığı şoför İsmet ölür. İvedik, taziyeye gittiğinde İsmet'in son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular rahatsızlanınca ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.
Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Orkan Varan - Akif
Deniz Ceylan - Kafile başkanı
Recep İvedik 5, 16 Şubat 2017'de vizyona girdi. Filmin biletleri 8 Şubat 2017'de ön satışa çıktı. Türkiye'de gösterimde kaldığı sürede 7.437.050 kişi tarafından izlendi.
Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 5 filmi bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum