Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 filmi oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 5 hangi kanalda yayınlanacak?

Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 filmi oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 5 hangi kanalda yayınlanacak?

03.05.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik serisini bilmeyen yoktur. Serinin 5'inci filmi bu sefer televizyon ekranlarında yayınlanmaya geliyor. Ramazan Bayramı'nda Recep İvedik 5 izleyicisinin karşısına çıkıyor. Recep İvedik 5 filminin konusu ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Peki Recep İvedik 5 filmi ne zaman vizyona girmişti? İşte Recep İvedik 5 filmi hakkında merak edilen detaylar!

Recep İvedik 5 filmi konusu nedir? Recep İvedik 5 filmi oyuncuları kimlerdir? Recep İvedik 5 hangi kanalda yayınlanacak?

Recep İvedik 5 filmi Ramazan Bayramı'nda televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Recep İvedik 5 filmi, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı Türk komedi filmidir. Recep İvedik film serisinin beşinci filmidir. Recep İvedik 5 filmine dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

RECEP İVEDİK 5 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep İvedik 5 filminin konusu, Recep İvedik'in mahalleden tanıdığı şoför İsmet ölür. İvedik, taziyeye gittiğinde İsmet'in son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular rahatsızlanınca ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik
Orkan Varan - Akif
Deniz Ceylan - Kafile başkanı

RECEP İVEDİK NE ZAMAN VİZYONA GİRDİ?

Recep İvedik 5, 16 Şubat 2017'de vizyona girdi. Filmin biletleri 8 Şubat 2017'de ön satışa çıktı. Türkiye'de gösterimde kaldığı sürede 7.437.050 kişi tarafından izlendi.

RECEP İVEDİK 5 FİLMİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şahan Gökbakar'ın başrolünde yer aldığı Recep İvedik 5 filmi bu akşam saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi?Ailecek Şaşkınız filmi nerede çekildi?
İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürperttiİdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti
Güpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadıGüpegündüz kız arkadaşının cesedini taşıdı! Gören inanamadı
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Şaka olarak başlamıştı! Başka bir kadını davet edince...

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

O 23 yaşında, erkek arkadaşı ise 63! "Ona bir saatte âşık oldum"

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

İlginizi Çekebilir

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

Damadıyla cinsel ilişkiye girerken kızına yakalandı

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Herkestan sakladığı sırrı ifşa oldu! Putin’in gizli oğulları...

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.