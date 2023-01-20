Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Recep İvedik 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 filmi ne zaman vizyona girdi?

Recep İvedik 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 filmi ne zaman vizyona girdi?

20.01.2023 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik 6 filmi bu akşam seyircilere sinema keyfi yaşatacak. TV8 ekranlarında saat 19:15'de yayınlanacak Recep İvedik 6 filmi hakkında merak edilen sorular arama motorlarında sorgulanıyor. Hem yapımcılığını hem de yazarlığını üstlenen Şahan Gökbakar filmin başrolünde yer alıyor. Peki, Recep İvedik 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Recep İvedik 6 filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 filmi ne zaman vizyona girdi?

Komedi filmi Recep İvedik 6 bu akşam TV8 ekranlarında olacak. Recep İvedik serisinin 6. filminin senaryosu Şahan Gökbakar'a aittir. Filmin yapım yılı 2019, çıkış tarihi ise 8 Kasım 2019'dur. Recep İvedik 6 fiminde, Konya'ya gitmek isterken Kenya'ya giden Recep İvedik ve Nurullah'ın maceraları işlenir.

RECEP İVEDİK 6 NEREDE, NE ZAMAN ÇEKİLMİŞTİR?

Recep İvedik 6 filminin çekimleri 3 Eylül 2018'de başladı. Filmin çekimlerinin bir bölümü Bursa'nın Karacabey ilçesindeki longoz ormanında gerçekleşti.

recep ivedik 6

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Recep İvedik arkadaşı Nurullah ile Konya'ya gitmek için uçağa biner. Ancak Konya'ya hesapladığı sürede ulaşamayan İvedik bu durumdan şüphelenmeye başlar.

Konya yerine Kenya'ya giden uçakta olduğunu öğrenen İvedik şok geçirir.

Kenya'ya giden Recep İvedik, Nurullah ile birlikte etrafı keşfeder. Ancak etrafta birçok hayvanın bulunduğu Kenya'da ikilinin başına türlü talihsizlikler gelir.

recep ived

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin

Muhammed Ali Dönmez - Nurullah'ın yeğeni

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Şef

Lorraine Kadye - Zouya

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Şef

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan Star Wars çıkışı! Nedenini açıklayınca...Şaşırtan Star Wars çıkışı! Nedenini açıklayınca...
Dünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı olduDünyanın konuştuğu Türk kızı! ABD'de yetişkin film yıldızı oldu
İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."İkisi de yetişkin film yıldızı! “Setlerde öğrendik ama..."
Anahtar Kelimeler:
TV8 Şahan Gökbakar Recep İvedik recep ivedik 6

En Çok Okunan Trend Haberler

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Kameranın açık olduğunu unuttu! Sevgilisiyle cinsel ilişkiye...

Topu göğüslerinin arasına sıkıştırdı... “Üçüncü top nerede?”

Topu göğüslerinin arasına sıkıştırdı... “Üçüncü top nerede?”

Cinsel organı o kadar büyük ki... “Kadınlar benden kaçıyordu”

Cinsel organı o kadar büyük ki... “Kadınlar benden kaçıyordu”

Olay poz! Üstünü çıkartıp bir de kameraya arkasını dönünce...

Olay poz! Üstünü çıkartıp bir de kameraya arkasını dönünce...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Flaş fırsat: Puma ayakkabıda 500 TL indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.