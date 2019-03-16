Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen filmi 'Recep İvedik 6'nın vizyon tarihi açıklandı.
Ünlü komedyenin yazıp başrolünü oynadığı Recep İvedik 6, CJ Entertainment Turkey dağıtımcılığında, 8 Kasım 2019 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.
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