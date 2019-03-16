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Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
KÜLTÜR SANAT  | 16.03.2019 11:11 | Son Güncelleme

Merakla beklenen Recep İvedik 6'nın vizyon tarihi belli oldu.

Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?

Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen filmi 'Recep İvedik 6'nın vizyon tarihi açıklandı.

Ünlü komedyenin yazıp başrolünü oynadığı Recep İvedik 6, CJ Entertainment Turkey dağıtımcılığında, 8 Kasım 2019 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.

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Recep İvedik 6 vizyon tarihi

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