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  4. Recep İvedik 7'den ilk kare! Şahan Gökbakar paylaştı

Recep İvedik 7'den ilk kare! Şahan Gökbakar paylaştı

03.06.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Recep İvedik sevenleri heyecanlandıran bir kare paylaşıldı. Şahan Gökbakar, ünlü komedi serisi Recep İvedik 7'nin çekimlerine başladı. Gökbakar, sosyal medya hesabından setteki ilk karesini paylaşarak "Recep emmi" notunu yazdı.

Recep İvedik 7'den ilk kare! Şahan Gökbakar paylaştı

Şahan Gökbakar'ın yazdığı Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı. 25 Nisan'dan sosyal medya hesabından paylaşım yapan komedyen, Recep İvedik 7 için çalışmalara başladıklarını duyurdu.

Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Recep İvedik 7'nin çekimleri başladı.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökbakar ise4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Recep İvedik karakterinden ilk kareyi paylaşarak "Recep emmi" notunu yazdı.

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