Recep İvedik 7'den ilk kare! Şahan Gökbakar paylaştı

Şahan Gökbakar'ın yazdığı Recep İvedik, son olarak 2019'da yayınlanan 6. filmiyle izleyici karşısına çıktı. 25 Nisan'dan sosyal medya hesabından paylaşım yapan komedyen, Recep İvedik 7 için çalışmalara başladıklarını duyurdu.
Geniş bir izleyici kitlesi bulunan Recep İvedik 7'nin çekimleri başladı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Gökbakar ise4,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Recep İvedik karakterinden ilk kareyi paylaşarak "Recep emmi" notunu yazdı.
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