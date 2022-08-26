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Recep İvedik ne zaman çekildi? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler?

26.08.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolünde Şahan Gökbakar’ın yer aldığı Recep İvedik filmi, komedi türündeki önemli yapımlardan biridir. Zaman zaman televizyon ekranlarında da yer alan bu filmin yönetmenliğini Togan Gökbakar üstleniyor. Peki Recep İvedik ne zaman çekildi? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Recep İvedik ne zaman çekildi? Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler?

Recep İvedik'in macerası, cüzdanını düşüren adama cüzdanını geri vermek istemesiyle başlar. Seri halinde olan Recep İvedik filmi, vizyona girdiği andan beri geniş kitleler tarafından beğenildi. Recep İvedik ne zaman çekildi? Filmin yapım yılı 2008'dir. Peki Recep İvedik konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

RECEP İVEDİK KONUSU NEDİR?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek... Recep İvedik'in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar
FatmaToptaş
Lemi Filazof
Hakan Bilgin

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar Recep İvedik
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