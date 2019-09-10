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Recep Tayyip Erdoğan'dan Süleyman Turan için taziye mesajı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 10.09.2019 15:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan'ın ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı.

Recep Tayyip Erdoğan'dan Süleyman Turan için taziye mesajı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Süleyman Turan, 83 yaşında hayatını kaybetti. Komşularının polise haber vermesiyle bu sabah cansız bedenine ulaşılan oyuncunun 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıkmıştı.

Usta oyuncunun ölüm haberini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise taziye mesajı paylaştı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Turan için şu mesajı yayınladı:

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"Bugün vefat haberini aldığımız kıymetli tiyatro ve sinema oyuncusu Süleyman Turan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

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Anahtar Kelimeler:
recep tayyip erdoğan Süleyman Turan ölüm

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