Red Bull BC One heyecanı devam ediyor

Dünya çapında bu figürü en fazla sayıda olacak şekilde sergileyen katılımcılar ise Red Bull BC One Dünya Finali’ni yerinde izleme şansına sahip olacak.

Her yıl dünyanın en iyi breakdansçılarını belirlemek için düzenlenen ve küresel anlamda en prestijli breakdans yarışması olarak bilinen Red Bull BC One dans pistini bu yıl ilk kez sosyal medyaya da taşıyor. Evlerinde dans etmeye devam eden breakdansçılar için başlatılan Red Bull BC One Breaking Records isimli yeni dans yarışması, sosyal medya üzerinden dans yeteneklerine güvenen gençleri bekliyor.

Red Bull BC One Breaking Records yarışması ile bu sayede evinde dans etmeye devam edenlere de yeteneklerini gösterme şansı sunuluyor. 18 yaş ve üstü herkes, videosunu yükleyerek başvuru yapabiliyor.

VİDEO İLE YETENEĞİNİ GÖSTER

Sosyal medyada becerilerini göstermek isteyen katılımcılardan beklenen ise 5 Mayıs ile 19 Mayıs tarihleri arasında Air Flares ismiyle bilinen imza figürü en fazla sayıda gerçekleştirmek. Elbette katılımcıların bu imza hareketteki becerilerini de birer video ile göstermesi şart. Red Bull Türkiye ve Red Bull BC One’ın sosyal medya hesaplarından yapılacak duyurudaki hareketleri dünya çapında en fazla yapan katılımcılar, Red Bull BC One Dünya Finali heyecanını yerinde izleyecek.