Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’ne 10 gün kaldı

1 Eylül Pazar günü saat 13:00’da İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleşecek nefes kesici mücadelede 18 yarışçı, 2019 yılında “Dünyanın En İyi Drift Pilotu” olmak için hünerlerini sergileyecek. Drift dünyasının efsane ismi Abdo Feghali’nin sportif direktörlüğünü yaptığı, 17 farklı ülkeden pilotların kıyasıya yarışacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde jüri koltuğunda birbirinden ünlü isimler oturacak. Red Bull sporcuları Michael Whiddett nam-ı diğer Mad Mike, Aleksander Grinchuk, Fransız drift pilotu Nicolas Dufour ve 2017 Avrupa Ralli Kupası’nın yanı sıra beş kez de Türkiye Ralli Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Yağız Avcı verecekleri puanlarla şampiyonu belirleyecek.

Dünyanın en iyi drift pilotunun belli olacağı Red Bull Car Park Drift Dünya Finali için heyecan artmaya başladı. Kuveyt’te 1 Şubat’ta elemelerle başlayan Red Bull Car Park Drift 2019’un Dünya şampiyonu İstanbul’da belli olacak. Ülke finalleri sonunda belirlenen 11 pilotun yanı sıra Wild Card’lar ile finale adını yazdıran 7 pilot, 1 Eylül 2019 tarihinde İBB Maltepe Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilecek Red Bull Car Park Drift Dünya Finali’nde driftin en iyisi olmak için mücadele edecek.