Red Bull M.E.O. İstanbul Boğazı’nda feribotta son finalistleri arıyor

Turnuvada finale kalacak son 3 takım, 4 Temmuz’da İstanbul’da yapılacak elemede belli olacak. Sağlık önlemlerine uygun olarak düzenlenecek elemede İstanbul Boğazı’nın ortasında 64 oyuncu feribotta mücadele edecek. Feribotun içinde kendi arabalarında turnuvaya katılacak olan 64 oyuncu hem finale çıkma hem de en iyi kıtayı bulma mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Oyun bitmesin isteyen oyunseverler turnuvayla ilgili detaylı bilgiye RedBull.com/meo adresinden ulaşabilirler.

Evin konforlu ortamından oyuncuları büyük sahnelere terfi ettiren Red Bull M.E.O., PUBG MOBILE’de Türkiye’nin en iyisini bulma yolundaki yolculuğunda sona geldi. Büyük heyecana sahne olan turnuvada 4 çevrim içi elemede başarılı olan takımlar büyük final biletini almak için 30 Haziran tarihinde çevrim içi düzenlenen yarı finalde mücadele etti. Yarı finalde başarılı olan 12 takım 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek çevrim içi finale katılmaya hak kazandı. Finale katılmaya hak kazanacak son 3 takım ise 4 Temmuz’da İstanbul’da feribotta yapılacak eleme ile belli olacak. Son eleme çok önemli bir unvanın daha sahibi olacak. Borusan Otomotiv/BMW ve HyperX’in destekleriyle gerçekleştirilecek Red Bull M.E.O.’nun 5. ve son elemesi Türkiye’nin ilk sosyal mesafe kuralına uygun düzenlenen espor turnuvası olarak kayıtlara geçecek.