Red Bull'un efsane eski sporcusu Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi film oldu

Türkiye’nin ilk motor sporları dünya şampiyonu Kenan Sofuoğlu’nun hayatı belgesel oldu. Efsane eski Red Bull sporcusu Sofuoğlu’nun yaşadığı tüm zorlukları, mücadelesini ve 5 dünya şampiyonluğunun öyküsünü canlı tanıkların anlatımlarıyla aktaran Köklere Dönüş isimli belgesel, 19 Mayıs Salı günü Red Bull TV’de yayınlanacak.

Red Bull Media House yapımı 26 dakikalık belgesel, Kenan Sofuoğlu’nun ‘Hayatım’ dediği yarış pistinde başlıyor. Annesi, eşi, ailesi, arkadaşları ve eski takım direktörlerinin de anılarını paylaştığı belgeselde, Kenan Sofuoğlu’nun doğduğu ve büyüdüğü Sakarya da önemli bir yer tutuyor.

YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRİYOR

Kariyerinde ilk kez 2007 yılında, bitirebildiği tüm yarışlarda podyuma çıkarak Dünya Supersport Şampiyonası’nda mutlu sona ulaşan eski Red Bull sporcusu Sofuoğlu, 2010 yılında bu başarısını tekrarlamayı başarmıştı. Kariyerinin 3. Dünya şampiyonluğuna 2012 senesinde ulaşan Kenan Sofuoğlu, 2015 ve 2016 yıllarında da birinciliği kimseye bırakmamıştı.

2018 yıllında emeklilik kararı alan Sofuoğlu, Türk motosikleti için çalışmaya devam etti. Kenan Sofuoğlu, halen Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yeni şampiyonlar yetiştirilmesine katkıda bulunuyor. Bu isimlerin başında da Red Bull sporcuları Toprak Razgatlıoğlu, Can ve Deniz Öncü geliyor. Red Bull’un desteğiyle 2015 yılında Avrupa Superstock Şampiyonası 600 şampiyonu olan Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu’nun yönlendirmesiyle Dünya Superbike Şampiyonası’na geçmiş ve 2019’da da Fransa’da üst üste iki yarış kazanarak yılın en iyi bağımsız sürücüsü seçilmişti. Toprak, sadece ilk etabı yapılabilen Dünya Superbike Şampiyonası’nda bu sezon bir birincilik bir de ikincilik elde etmişti.