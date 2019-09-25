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Red Dead Redemption 2 PC’ye bir kez daha göz kırptı

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TEKNOLOJİ  | 25.09.2019 09:11 | Son Güncelleme

Rockstar Games‘in western tarzı oyunu olan Red Dead Redemption 2, 26 Ekim 2018 tarihinde PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirmişti. God of War ile aynı yıl çıktığı içime yılın oyunu ödülünü Kratos’a kaptıran RDR 2’nin, uzun bir süredir PC’ye geleceği söyleniyordu.

Red Dead Redemption 2 PC’ye bir kez daha göz kırptı

PC’ye üvey evlat muamelesi yapan Rockstar Games, bugün büyük bir sızıntı ile gündeme geldi. Rockstar Games geçtiğimiz aylarda; Uluslararası Yaş Derecelendirme Koalisyonu aracılığıyla Avustralya Derecelendirme Kurulu’nda RDR 2’yi “Bonaire” ismiyle derecelendirmeye çalışmış ancak bu başvuru red edilmişti.

Rockstar Games, yılmadı ve oyununu bir kez daha derecelendirmeye soktu. PC için derecelendirilen RDR 2, konsol sürümlerinde olduğu gibi MA15+ kategorisinde yer almayı başardı. Bu derecelendirmenin resmileşmesinin ardından RDR 2’nin artık kesin olarak PC platformuna geleceğini söyleyebiliriz.

Rockstar’ın RDR 2’nin PC sürümünü ne zaman sunacağı bilinmiyor. Ancak geçtiğimiz günlerde kendi Launcher’ını yayınlayan firma, muhtemelen oyununu ilk olarak kendi platformunda sunacak. Daha sonra Steam ve Epic Games Store‘a geleceğini tahmin ettiğim RDR 2, muhtemelen 2020 başı veya en iyi ihtimalle 2019 Aralık’ta duyurulacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Red Dead Redemption 2 Rockstar Games

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