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Red Notice filminin müjdesini kırmızı elbisesiyle verdi

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Red Notice filminin çekimleri sona erdi. Başrollerini Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın paylaştığı Red Notice, Netflix’te yayınlanacak.

Red Notice filminin müjdesini kırmızı elbisesiyle verdi

Red Notice filminin çekimleri sona erdi. Haberi filmin başrol oyuncusu Gal Gadot yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Aksiyon komedi Red Notice’ın başrollerini Gal Gaodt’la birlikte Dwayne Johnson ve Ryan Reynolds üstleniyor. Filmde ayrıca Ritu Arya ve Chris Diamantopoulos gibi oyuncular yer alıyor.

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RED NOTİCE KONUSU

Red Notice filmi, dünyanın en çok aranan suçlularından birini yakalamaya çalışan bir Interpol ajanının hikayesine odaklanacak.

Red Notice’ın 2021 yılında da Netflix üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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