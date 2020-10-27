50 kiloluk zincirle kendini yaraladı hiçbir şey olmamış gibi devam etti

Hollywood’un en çok kazanan isimlerinden biri olan Dwayne Johnson, antrenman yaparken 50 kiloluk zincirle kendini yaraladı. 'The Rock' olarak da bilinen ünlü oyuncu Dwayne Johnson, pazartesi günü spor salonunda dikiş gerektiren bir yaralanma yaşadı. Kanının tadına bakan Johnson sonrasında işine geri döndü.

DWAYNE JOHNSON: 'BU GERÇEKTEN İYİ'

The Rock yüzündeki kanı yaladı ve “Bu iyi, bu gerçekten iyi. İşe dön" dedi. Johnson daha sonra 50 kiloluk zincirleri fırlatırken yaralandığını, yaranın çok kötü olduğunu ve dikiş atılması gerektiğini söyledi ancak antrenman bitene kadar iğne ve iplik altına girmedi.

