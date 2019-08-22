Redmi 8 canlı canlı görüntülendi

Xiaomi’nin giriş segmentinde satışa sunacağı yeni modeli ise Redmi 8 olacak. Geçtiğimiz günlerde TENAA’da ortaya çıkan yeni Redmi modeli, önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.
Şimdiye kadar sızdırılan bilgiler doğrultusunda, yeni Redmi modelinin Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 439 yonga setinden güç alacağını biliyoruz.
HD+ çözünürlükte 6.21 inçlik LCD bir ekranla gelecek olan telefon, su çentiği tasarımıyla dikkat çekiyor. Arka tarafında 12MP + 8MP’lik çift ana kamera modülü yer alan Redmi 8’in 4GB RAM ve 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olması bekleniyor.5000 mAh kapasitesine sahip ortalamanın hayli üzerinde bir bataryadan beslenecek olan telefon, kutudan ilk çıktığında MIUI 9.7.11 destekli Android 9 Pie ile çalışacak.
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