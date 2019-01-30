Redmi Go şaşırtan fiyat etiketine sahip

Android Go’nun pazarı büyüyor. Giriş seviyesi sistemlere hitap eden bu ekosistemin son ürünü Xiaomi’den geldi. Çinli şirketin ilk Android Go’lu olan telefonu, fiyatı ve fiyatına rağmen sahip olduğu özellikleriyle çok dikkat çekiyor.

Buna göre akıllı telefonda; 5 inç HD ekran, 4 çekirdekli Snapdragon 425 yongaseti, 8/16 GB depolama, 1 GB RAM, 8 MP arka; 5 MP ön kamera ve 3000 mAh batarya yer alıyor. Ayrıca ikinci sim kart yuvası ile microSD kart girişi arasında seçim yapabiliyorsunuz. Renk seçenekleri ise mavi ve siyah.

Cihazın asıl vurucu noktası ise fiyatı. Sahip olduğu bu mütevazi özellikleri, yalnızca 80 euro‘luk bir fiyat etiketiyle beraber sunuyor. Ürün, Avrupa pazarı dışında, bazı diğer ülkelerde de satışa çıkacak.

AnTuTu AI benchmark ile yapay zekanın performansını ölçecek!



