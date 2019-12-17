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Redmi K30 5G, 12GB RAM ile ortaya çıktı

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Xiaomi orta segmente hitap eden yeni Redmi modeli K30 5G’yi geçtiğimiz hafta tanıtmıştı. Redmi K30 5G gücünü Snapdragon 765G yonga setinden alan, sistemini 8GB RAM ile destekleyen bir model olarak lanse edilmişti.

Redmi K30 5G, 12GB RAM ile ortaya çıktı

Çinli üretici ilk etapta K30 5G’yi tek versiyon olarak tanıttı. Yani farklı RAM ve dahili depolama seçeneklerinin olmayacağı açıklanmıştı. Nitekim çok geçmeden telefonun 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahip versiyonu TENAA’da ortaya çıktı.

Önümüzdeki dönemde satışa sunulması beklenen yeni versiyonun 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip modelden 40 euro daha pahalı olması bekleniyor. Bilindiği üzere Xiaomi K30 5G modelinin fiyatını 370 euro olarak lanse etmişti. 12GB RAM ve 512GB dahili depolama alanına sahip model ise 410 euro’dan satılacak.

Telefonun diğer özellikleri ise aynı olacak. Yani SD 765G yonga seti, FHD+ çözünürlükte 6.67 inç büyüklüğünde LCD ekran, 20MP + 2MP’lik çift selfie kamerası, 64MP’lik ana kameranın öncülük ettiği dörtlü kamera modülü yeni Redmi K30 5G modelinde de aynı şekilde yer alacak.

İlk etapta Çin’de satışa sunulacak olan modelin global pazara ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmış değil.

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Anahtar Kelimeler:
Redmi redmi k30

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