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Redmi’nin uygun fiyatlı notebook ürünü satışta

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TEKNOLOJİ  | 04.10.2019 09:37 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin yan kuruluşlarından biri olan Redmi, son zamanlarda Avrupa’daki ürün sayısını arttırmıştı. Görünen o ki ilerleyen dönemde ürün yelpazesi daha da genişleyecek.

Redmi’nin uygun fiyatlı notebook ürünü satışta

Dizüstü PC pazarının önemli isimlerinden biri olan Xiaomi, RedmiBook serisiyle Asya’da önemli bir kullanıcı kitlesine erişmiş durumda. Çinli üretici şimdiye kadar Avrupa’da Xiaomi logolu ürünleriyle boy gösteriyordu. Fakat önümüzdeki dönemde bu değişecek gibi görünüyor.

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bir habere göre Xiaomi, kısa süre önce Çin’de satışa sunduğu RedmiBook 14 modelini yakında Avrupa’da da satışa sunacak.

RedmiBook 14 geçtiğimiz gün The Eurasian Economic Commision tarafından onaylandı. Böylece notebook modelinin Avrupa’da satışa sunulmasına engel bir durum da kalmamış oldu.

1080p çözünürlüğünde 14 inçlik bir ekranla gelen Notebook 8. nesil i5 ya da i7 işlemciyle geliyor. Ekran kartı tarafında Nvidia GeForce MX250’den güç alan notebook modeli sistemini 8GB RAM ile destekliyor. 512GB SSD depolama alanına sahip olan modelin ağırlığı ise 1.5 kg.

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Anahtar Kelimeler:
Redmi notebook

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