Redmi Note 7 Pro fiyat/performans cihazı olacak

Mobil Dünya Kongresinde üst üste duyurduğu telefonlarıyla büyük ilgi toplamayı başaran Xiaomi, diğer modelleri için çalışmalara devam ediyor. Redmi CEO‘su tarafından daha önce doğrulanan Note 7 Pro modeli, TENAA’de görüldü.

Çinli firmayı orta seviyede temsil edecek olan Note 7 Pro, tasarımsal yönden oldukça güncel detaylara sahip. Su damlası çentiği, ince çerçeve, çift kamera kurulumu ve arka tarafta parmak izi okuyucu, telefonun tasarımsal temellerini oluşturuyor. Ayrıca siyah, mavi, kırmızı, pembe, yeşil, mor, gri ve beyaz renk seçenekleriyle model, hayli opsiyonlu olacak.

Ortaya çıkan teknik özelliklere göz attığımızda ilk dikkat çeken, 48 MP‘lik kamera oluyor. Bu kameraya 13 MP‘lik ikincil kamera eşlik edecek. Çözünürlüğün bu denli yüksek olmasının nedeni, yazılımsal özelliklerden faydalanılarak daha keskin fotoğraf çekme iddiasının bulunması.

6.3 inç boyutunda LCD bir panele sahip olacak cihazın ekran çözünürlüğü Full HD+ olacak. Çinli şirket, yongaseti için 2 GHz’lik işlemciye sahip bir yongasetini kullanmış ki; bunun Snapdragon 660 olduğu tahmin ediliyor. Öte yandan modelde 3, 4 ve 6 GB bellek seçenekleri ile 32, 64 ve 128 GB‘lık depolama seçenekleri sunulacak. Ayrıca microSD kart ile depolama alanı artırılabilecek. Son olarak cihazın 159.2 x 75.1 x 8.1 mm boyutlarında ve 186 gram ağırlığında olacağını belirtelim.

Redmi Note 7 Pro’nun birkaç gün içerisinde tanıtılması bekleniyor.

Hakan: Muhafız Cüneyt Arkın fragmanı ile karşımızda

