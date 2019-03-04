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Redmi Note 7 Pro fiyat/performans ile vuracak

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TEKNOLOJİ  | 04.03.2019 12:48 | Son Güncelleme

Xiaomi’den bir yeni telefon daha! Orta seviyede iddialı olacak Redmi Note 7 Pro nihayet duyuruldu. Modelin tüm detayları haberimizde.

Redmi Note 7 Pro fiyat/performans ile vuracak

Yeni telefon duyuruları ardı ardında gelmeye devam ediyor. Bugün lanse edilen giriş seviyesi Galaxy A10‘un ardından bir duyuru da Xiaomi’den geldi. Yeni modelin özellikleri, sızıntılarla ortaya çıkan özelliklere fazlasıyla benziyor.

Üst düzey donanımı uygun fiyatla buluşturmak, kuşkusuz Xiaomi’nin en iyi yaptığı şeylerden birisi. Çıkardığı fiyat/performans ürünleriyle her zaman ilgi toplamayı başaran Çinli şirket, bunu bugün bir kez daha gösterdi. Geçen ay tanıtılan Redmi Note 7’nin merakla beklenen ağabey modeli Note 7 Pro, nihayet resmileşti. Yeni model, tasarımı aynen korurken Note 7’nin teknik özelliklerini bir adım öteye taşıyor.
Bu bağlamda ikilinin neredeyse aynı özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Aynı kasa, aynı kameralar, aynı ekran ve aynı batarya boyutuyla karşılaşıyoruz. İkilinin ortak sahip olduğu özellikleri hızlıca sıralamak gerekirse; 6.3 inç Full HD+ ekran, 48+5 MP arka; 13 MP ön kamera, 4000 mAh batarya ve 186 gram ağırlık.

Farklılıklar ise sadece performans kısmında. Xiaomi, Note 7’de bulunan Snapdragon 660’ı, Snapdragon 675 ile değiştirmiş. Ayrıca RAM ve depolama seçenekleri de birer tık üste çıkarılmış: 4/6 GB RAM, 64/128 GB depolama.
Kırmızı, mavi ve siyah renk seçenekleriyle 13 Mart‘ta Hindistan’da satışa çıkacak modelin fiyatı, 200 dolar gibi oldukça rekabetçi bir fiyat olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Redmi Note 7 Pro xiaomi

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