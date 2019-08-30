Redmi Note 8 Pro’nun özellikleri ve fiyatı belli oldu

Sızdırılan bilgilere göre, Redmi Note 8 Pro gücünü MediaTek tarafından üretilen Helio G90T yonga setinden alacak. Pro olmayan model ise Snapdragon 655 yonga seti ile karşımıza çıkacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan yeni Redmi modeli 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak. Dileyen kullanıcılar için 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip bir model daha satışa sunulacak.

1080p+ çözünürlüğünde 6.53 inçlik IPS LCD ekranla gelecek olan telefon Gorilla Glass 5 teknolojisini de kullanacak. Su damlası çentiği tasarımına sahip olan modelin 199 gram ağırlığında olacağı iddia ediliyor.

Kamera tarafına baktığımızda karşımıza Samsung imzalı 64MP’lik GW1 sensor çıkıyor. Bu sensore 8MP’lik ulta geniş açılı kamera, 2MP’lik derinlik kamerası ve 2MP’lik makro kamera eşlik edecek.

4500 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek olan telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Xiaomi orta segmentteki yeni modeli için 250 dolarlık bir başlangıç fiyatı belirlemiş durumda. Eğer 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip versiyonu almak isterseniz ödemeniz gereken ücret de 295 dolara yükseliyor.

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