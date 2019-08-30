Mynet Trend

Redmi Note 8 Pro’nun özellikleri ve fiyatı belli oldu

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 30.08.2019 08:52 | Son Güncelleme

Xiaomi’nin Ağustos sonu resmiyet kazanacak olan yeni orta segment modelinin özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Redmi Note 8 Pro’nun özellikleri ve fiyatı belli oldu

Sızdırılan bilgilere göre, Redmi Note 8 Pro gücünü MediaTek tarafından üretilen Helio G90T yonga setinden alacak. Pro olmayan model ise Snapdragon 655 yonga seti ile karşımıza çıkacak. Sistemini 6GB RAM ile destekleyecek olan yeni Redmi modeli 64GB’lık dahili depolama alanına sahip olacak. Dileyen kullanıcılar için 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip bir model daha satışa sunulacak.

1080p+ çözünürlüğünde 6.53 inçlik IPS LCD ekranla gelecek olan telefon Gorilla Glass 5 teknolojisini de kullanacak. Su damlası çentiği tasarımına sahip olan modelin 199 gram ağırlığında olacağı iddia ediliyor.

Kamera tarafına baktığımızda karşımıza Samsung imzalı 64MP’lik GW1 sensor çıkıyor. Bu sensore 8MP’lik ulta geniş açılı kamera, 2MP’lik derinlik kamerası ve 2MP’lik makro kamera eşlik edecek.

4500 mAh kapasitesine sahip ortalamanın üzerinde bir bataryadan beslenecek olan telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Xiaomi orta segmentteki yeni modeli için 250 dolarlık bir başlangıç fiyatı belirlemiş durumda. Eğer 8GB RAM ve 128GB dahili depolama alanına sahip versiyonu almak isterseniz ödemeniz gereken ücret de 295 dolara yükseliyor.

Galaxy A70s ilk sertifikasını aldı

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Meizu'nun yeni amiral gemisi gün yüzüne çıktıMeizu'nun yeni amiral gemisi gün yüzüne çıktı
Fiyatı yine düştüFiyatı yine düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
redmi note 8 xiaomi

En Çok Okunan Trend Haberler

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu katıldı!

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

İğrenç olay! İçkisine ilaç atıp istismar etti

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Jackson'ın büyük hilesi ortaya çıktı! Meğer o hareketi...

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

Boğaz yanması, nefes darlığı, öksürme şikayetleri sonrası kimyasal gaz sızıntısı korkusu

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Huawei Harmony OS nedir?

İşte Huawei Harmony OS ile ilgili bilinmeyenler

Bilgisayarınız Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’i oynatabilecek mi ?

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint’in sistem gereksinimleri

Huawei P30, dual tone renk seçeneklerine kavuşuyor

Huawei'den yeni renk seçeneği!

Meizu yeni amiral gemisi Meizu 16s gün yüzüne çıktı

Meizu'nun yeni amiral gemisi gün yüzüne çıktı

PlayStation Classic’in fiyatı yine düştü

Fiyatı yine düştü

Facebook, Japonya'da 4,7 milyon dolarlık reklam gelirini bildirmedi

Facebook, Japonya'da reklam gelirini bildirmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.