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  4. Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Deniz Uğur'dan şoke eden iddia

Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Deniz Uğur'dan şoke eden iddia

11.10.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar ve eski eşi Deniz Uğur arasındaki sular durulmuyor. Oyuncu Deniz Uğur eski eşi Reha Muhtar'ın 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığını iddiasıyla mahkemeye başvurmuş ve kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Deniz Uğur, son açıklamasında, Reha Muhtar’ın akli melekelerinin yerinde olmadığını iddia etti.

Reha Muhtar'ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Deniz Uğur'dan şoke eden iddia

Oyuncu Deniz Uğur, çocuklarının babası Reha Muhtar'ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulunmuştu. Mina'nın velayeti 2 ay süreyle Uğur'a verilmiş, Poyraz ise Muhtar'da kalmıştı. Uğur, önceki gün yeni bir dava açtı. Verdiği dilekçede şok açıklamalarda bulunan Uğur, çocukların can güvenliği için velayetlerinin kendisine verilmesini talep etti.

Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar doğruladı... “ 5 dk süre verme hakkı yok mu baba olarak?”Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın kızına bağırdığı ses kaydını paylaşmıştı! Reha Muhtar doğruladı... “ 5 dk süre verme hakkı yok mu baba olarak?”

"CEZAİ EHLİYETİ YOK"

Sabah'tan Fatih Ulaş'ın haberine göre; Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığını, tanıkların anlatımına göre intihar eğilimi olduğunu öne sürdü. Cezai ehliyetinin olup olmadığı incelenmeden çocukların babalarıyla yalnız görüşmelerinin tehlikeli olduğunu belirten oyuncu, Muhtar'ın sağlık kuruluşuna sevk edilmesi talep etti.

Çocukların babası Muhtar'ın, Uğur'un suçlamalarına nasıl cevap vereceği merak konusu oldu.

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