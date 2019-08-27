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Rehber köpekler Engelsiz Filmler Festivali'nde

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SİNEMA TV  | 27.08.2019 15:11 | Son Güncelleme

Yaşamımızın zorlaştığı durumlarda bizlere kılavuzluk ederek daha bağımsız hareket etmemize olanak sağlayan rehber köpeklerle ilgili özel bir seçki, bu sene Engelsiz Filmler Festivali'nde seyircilerle buluşuyor.

Rehber köpekler Engelsiz Filmler Festivali'nde

Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki programında dikkat çeken bölümler arasında “Rehber Köpekler” seçkisi yer alıyor. Seçkide, özel olarak eğitilen akıllı dostlarımızın hayatlarımızı nasıl kolaylaştırdığını ve onlarla kurduğumuz özel ilişkiyi anlatan 5 film bulunuyor.

Rehber Köpekler Ne Yapıyorlar?

Fiziksel ya da zihinsel sağlık problemleri yaşayan kişilere pratik ve duygusal destek vermek üzere özel olarak eğitilen rehber köpekler, yalnızca görme engelli kişilere değil, otizm, depresyon, anksiyete gibi durumlar yaşayan kişilere de yardımcı oluyorlar. Bir rehber köpek, görme engelli bir kişinin engellere takılmadan bir yere gitmesine kılavuzluk ederken, hareketleri kısıtlı kişilerin de gündelik hayatlarını rahat bir şekilde sürdürmesine yardımcı olabiliyor. Örneğin tekerlekli sandalye kullanan bir kişinin giyinmesine, kapıları açmasına ya da otizmli bir çocuğun duygusal olarak rahatlamasına yardımcı olabiliyorlar.

Seçkide Hangi Filmler Var?

Yönetmen Heddy Honigmann’ın 6 farklı rehber köpekle onların sahipleri arasındaki derin bağı ele aldığı Badi Buddy, Don Hardy Jnr ve Dana Nachman’ın rehber köpek olmak üzere eğitilen yavruların hikayesini anlattıkları Yavru Seçimi Pick of the Litter, kaza geçirdiği için artık yürüyemeyen 15 yaşındaki Scott’ın bağımsızlık mücadelesinde kendisine yardımcı olan köpek yavrusu Dexter’ın hikayesine tanıklık edeceğimiz Scott ve JuliaScott & Julia, Bruno Simões’in rehber köpek olmayı öğrenmek için okula giden köpeğin yaşadığı zorlukları anlattığı kısa animasyonu Pip ve Bill Plympton’ ın Oscar ödüllü Koruyucu Köpek Guard Dog adlı kısa animasyon filminin devamı olanRehber Köpek Guide Dog seçkideki filmler arasında yer alıyor.

Rehber Köpekler Derneği ile Söyleşi de Festival’de

Festival’in İstanbul ayağında, görme engelli bireylerin hareket kabiliyetlerini geliştirerek yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlayan Rehber Köpekler Derneği ile bir söyleşi de gerçekleştirilecek. Söyleşi sırasında derneğin kurucusu ve başkanı olan avukat Nurdeniz Tunçer rehber köpeklerin nasıl yetiştirildiği, rehber köpek sahiplenmek için gerekli kriterlerin neler olduğu gibi bilgileri Festival takipçileri ile paylaşacak.

Rehber Köpekler seçkisi 3 Şehirde

Rehber Köpekler seçkisinde yer alan filmler, 7-9 Ekim tarihleri arasında İstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 11-13Ekim tarihleri arasında Eskişehir, Yunus Emre Kültür Merkezi’nde, 16-20 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverlerle buluşacak.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.


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Anahtar Kelimeler:
Engelsiz Filmler Festivali Rehber köpekler

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