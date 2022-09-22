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Rekor kimin? ''Dünyanın en büyük penisine sahibim'' demişti ama...

22.09.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika’nın Saltillo şehrinde yaşayan 54 yaşındaki Roberto Esquivel Cabrera isimli adam dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia etmişti. Guinness Rekorlar Kitabı’na resmi olarak kayıt edilmemiş olan Cabrera, 48 cm uzunluğundaki cinsel organı sayesinde dünyada gündem oldu. Ancak bu rekorda azılı bir rakibi olan ve penis boyunun 34 cm olduğu bilinen Jonah Falcon, Roberto'nun iddialarının geçerliliği konusunda şüphe uyandırdı ve aslında en büyük penise sahip olan kişinin kendisi olduğunu id

Rekor kimin? ''Dünyanın en büyük penisine sahibim'' demişti ama...

2015 yılında Roberto'nun dünyanın en büyük penisine sahip olduğunu iddia etmesiyle başladı. Başlangıçta hikayesi oldukça dikkat çekse de, daha sonra doktor kontrolü için gittiği bir hastanede muayene esnasında penisindeki bandajları açmayı reddetmesi şüphe uyandırdı.

MUAYENE ORTAYA ÇIKARDI

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Muayene sonrasında doktorların yaptığı açıklama, uzunluğun çoğunun penisin kendisi değil sünnet derisi olduğunu öne sürdü. Aslında penisi yaklaşık 16-18 cm uzunluğundaydı. Roberto, bir psikiyatristle görüştükten sonra, gençken penisinin daha uzun olması için uğraştığını itiraf etti çünkü kendi tabiriyle "penis uzunluğuna takıntılıydı". Doktorlar, o zamandan beri penisinin etrafına bantlarla ağırlık sararak ve onu esnetmeye çalışarak başladı.

BAŞI DÖNÜYOR

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34 cm'lik penisiyle Roberto ile rekor için yarışan 52 yaşındaki New Yorklu aktör Jonah Falcon ise, onun iddialarını başından beri gülünç bulduğunu açıkladı. Ergenlik çağındayken kendi kendine oral seks yapabileceğini ve sünnet derisiyle bir kapı kolunu tamamen kaplayabileceğini iddia eden Falcon, ayrıca penisine akan kan nedeniyle ereksiyonlarının başının dönmesine neden olduğunu açıkladı.

''İÇLER ACISI''

Roberto ile rekabeti hakkında ise "Kimseyle, en azından doğrudan rekabet etmiyorum. Kim olduğumu ve sahip olduğum şeyi değiştirmeyecek ve benim gözümde bunun için rekabet etmek biraz içler acısı." diye konuştu. Ne yazık ki Guinness Dünya Rekorları en büyük penis için bir kategoriye sahip değil, bu yüzden ikilinin rekabeti hala tartışmaya açık...


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