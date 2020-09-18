Rekor kırdı! 1 metreden uzun saça sahip adamın hikayesi şaşırtıyor

ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki Joseph Grisamore, 2021 yılı için hazırlanan Guinness Dünya Rekorları kitabında yer aldı.

SAÇLARIMI HAVA VE TUZLU SU BU HALE GETİRDİ

Joseph, 1,8 santimetre uzunluğundaki saçlarının hikyesini ise şöyle anlatıyor: 'Karayip Denizi'nin güneyinde yer alan Aruba'da balayındaydık. Hava değişimi ve tuzlu su saçlarımı geri dönüşü olmayan bir noktaya getirdi. Saçlarım korkunçtu ve tamamen kestirdim ancak o gün bugündür saçlarım hızlı bir şekilde uzamaya başladı.'

SAÇLARINA EN AZ 2 SAAT HARCIYOR

Joseph daha önce 2007'de saçını on yıldır kestirmediği zaman rekoru kırmaya çalıştı, ancak başının kenarları tıraş edilmediği için rekabet edemedi. Şöyle ekliyor: "Bu girişimde başarısız oldum çünkü başımın yanlarını tamamen tıraş etmemiştim bu yüzden, 2013'teki korkunç saç olayından sonra saçımın yanlarını da uzatmaya başladım. Rekor kırmak isteyen herkese vereceğim tavsiye bu."

Joseph'in sıkı bir saç bakımı rutini de var: ' Şampuan kullanmama gibi saça özgü rutinlerim var, çok fazla saç kremi ve 20 yıldır kullandığım özel bir fırçayla derinlemesine fırçalama.