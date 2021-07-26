Rekor ziyaretçi! Tokat’ta 3.5 milyon yıllık doğa harikası Ballıca Mağarası’na turistler akın etti

Tokat şehir merkezine 26 kilometre uzaklıktaki Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde bulunan ve bölgede "dünyanın 8. harikası" olarak anılan, 3,5 milyon yıl önce oluşmuş Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaralarından biri olarak gösteriliyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan mağarada, ender rastlanan soğan sarkıtları ve kristalleşmiş kireç taşlarından oluşan 8 salon bulunuyor.

UNESCO DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİ'NDE

Sahip olduğu doğal oluşum değerleri ile uluslararası ölçekte önem arz eden bir alan olarak Ballıca Mağarası, 2019 yılında Türkiye'den UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne giren tek miras alanı olmuştu. Mağaranın, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesi için çalışmalar ise devam ediyor.

Gezilebilen kısmı 680 metre uzunluğunda ve 95 metre yüksekliğinde olan Ballıca Mağarası, dünyanın en büyük ve görkemli mağaraları arasında gösteriliyor. Ortalama sıcaklığı 18 derece, nem oranı yüzde 54 olan mağaranın bol oksijenli havasının nefes almayı kolaylaştırdığı belirtiliyor. Keşfedilmemiş bölümleriyle gizemini koruyan Ballıca Mağarası'nı yurt içinden çok sayıda vatandaş ziyaret ediyor.

Turistlerin yanı sıra rahatlamak isteyen astım, bronşit ve KOAH rahatsızlığı bulunanların da iyi geldiği düşüncesiyle sıklıkla ziyaret ettiği mağarayı 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 21 bin 200 kişi gezdi.

SIRA DIŞI BİR MAĞARA

Ballıca Mağarası, sahip olduğu parlak ve göz alıcı renk yanında içerdiği kalsit oluşumlarının zenginliği, çeşitliliği ve güzellikleriyle nadir bir jeolojik peyzaj oluşturuyor. Ballıca mağarasındaki sıra dışı ve muhteşem sarkıtlar bitişik sütunlarla birlikte, boyut, şekil ve renk çeşitliliğinin istisnai bir gösterimini sağlıyor.

Farklı formlardaki sarkıtları yanında mağara incileri, nadir rastlanmaları yanında büyüklükleri ile de göz kamaştıran soğan sarkıtları, iyi gelişmiş perde travertenleri, çökelme havuzları bir bütün olarak görsel sistem oluşturuyor.

Bu sistem, Ballıca Mağarası'nın, dünyada çok sık rastlanmayan, istisnai doğal güzelliğini oluşturuyor ve mağara oluşumları içinde Ballıca’yı dünya ölçeğinde özgün kılıyor.

(İHA-AA)



