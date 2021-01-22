YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

22.01.2021 12:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

Aydın Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof.

Aydın Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti. Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, belirlenen standartlara uygun olarak engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalıştıklarını bunun en iyi örneğinin de engelli öğrencilerimiz düşünülerek yapılandırılan ‘Engelsiz Kütüphane’ unvanına sahip ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi olduğunu ifade etti. Aydın Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, engelsiz üniversite olma noktasında büyük yol alan ADÜ’de yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ziyaret, iş birliği çalışmalarının öneminin vurgulaması ile sona erdi.

Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik! Kehanet yine mi tuttu? İnanılmaz benzerlik!
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Aydın Namaz Vakitleri 22 Ocak Cuma

İmsak
06:48
Sabah
08:13
Öğle
13:25
İkindi
16:04
Akşam
18:27
Yatsı
19:47

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Cuma

Er Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Tralles Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Merkez
Erdem Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Ögünçlü Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kamyonet şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Sivil polislerin önünü kesip kendisini polis olarak tanıtan kişi tutuklandı

Ramazan Civelek imzayı attı

Ramazan Civelek imzayı attı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

İzmir'de kırmızı ışıkta bekleyen kişiyi öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı Tekirdağ'da yakalandı

Diğer Haberler

Yenipazar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete başladı

Yenipazar 10 yataklı Entegre Devlet Hastanesi hizmete başladı

Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz”

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yangın söndürme tankeri dağıtımı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin yangın söndürme tankeri dağıtımı sürüyor

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘Bebek Dostu’ unvanını aldı

ADÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ‘Bebek Dostu’ unvanını aldı

Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak çalışmaların destekçisiyiz”

Rektör Aldemir, “ADÜ’ nün marka değerini arttıracak çalışmaların destekçisiyiz”

Kuşadası’nda salgın süresince 828 çift nikah kıydı

Kuşadası’nda salgın süresince 828 çift nikah kıydı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.