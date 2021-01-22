Aydın Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti. Rektör Aldemir, “Engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, belirlenen standartlara uygun olarak engellilere uygun ortamlar hazırlamak için çalıştıklarını bunun en iyi örneğinin de engelli öğrencilerimiz düşünülerek yapılandırılan ‘Engelsiz Kütüphane’ unvanına sahip ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi olduğunu ifade etti. Aydın Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Bayram Özen, engelsiz üniversite olma noktasında büyük yol alan ADÜ’de yürütülen çalışmaların memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Ziyaret, iş birliği çalışmalarının öneminin vurgulaması ile sona erdi.



