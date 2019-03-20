Relex Smile Lazer nasıl bir tedavi yöntemidir? Relex Smile Lazer kimlere uygulanır, avantajları nelerdir?

Batıgöz Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Murat Ün, Relex Smile Lazer hakkında merak edilen soruları yanıtladı…

Relex Smile Lazer nasıl bir tedavi yöntemidir?

SMILE lazer yeni, yani 3. kuşak lazer refraksiyon cerrahisidir. Lasik’de laser uygulayabilmek için büyük bir kesi gerekirken, bu kesi SMILE’de 2 mm’ye kadar düşmektedir.

SMILE lazer cerrahisi, Carl Zeiss Meditec'in patentli teknolojisi olan VisuMax femtosecond lazer kullanılarak gerçekleştirilir ve FDA tarafından onaylıdır. SMILE prosedüründe, cerrah korneada küçük, lens şeklinde bir doku (lentikül) oluşturmak için femtosaniye lazer kullanır. Daha sonra aynı lazerle kornea yüzeyinde küçük bir yay şeklinde kesi yapılarak cerrah bu kesiden lentikülü çıkarır. Minik lentikül çıkarıldığında, miyopi düzeltilerek kornea şekli değiştirilmiş olur. Kornea kesisi dikişsiz birkaç gün içinde iyileşir ve keskin görme çok hızlı gerçekleşir.

SİNİR VE HİS KAYBI DAHA AZ OLUR

Relex Smile Lazer yöntemini diğer yöntemlerden ayıran fark nedir? Avantajları nelerdir?

Korneal flep oluşturmak için büyük bir kesi oluşturulmadığı için flep dokusuna ait komplikasyonlar beklenmez. Ameliyat sonrasında flep katlanma ve yerine oturmama gibi komplikasyonlar da beklenmez. Uzun dönemde de göz üzerine olabilecek herhangi bir travmada kapakçığın yerinden oynaması riski yok edilmiş olur. Daha az kornea kesisi oluşturulduğundan, kesilen sinir sayısı daha az ve his kaybına bağlı ortaya çıkan göz kuruluğu minimal seviyede olmaktadır. Flep dokusunun kaybının engellenmesiyle daha yüksek göz derecelerine sahip olan hastalara da artık SMILE uygulayabilmekteyiz.