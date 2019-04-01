Mynet Trend

Renault Samsung XM3 Inspire, 2020’de satışa çıkacak!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 01.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Renault, Captur modeli ile başlattığı ikili platform stratejisini sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Captur’un Rusya’ya özel coupe-SUV versiyonu Renault Arkana’yı tanıtan Fransız otomotiv devi, şimdi de Arkana’nın Koreli kuzeni Renault Samsung XM3 Inspire’ı duyurdu.

Renault Samsung XM3 Inspire, 2020’de satışa çıkacak!

Son yıllarda Avrupa ve diğer pazarlardaki modelleri için ikili platform stratejisi uygulayan Renault, Ağustos 2018’de mevcut Captur üzerinden Rusya’ya özel olarak geliştirdiği coupe-SUV modeli Arkana’yı Moskova’da sundu. Aradan henüz bir yıl bile geçmemesine rağmen şimdi de Rusya için klonladığı Arkana’yı bir kez de Koreliler için klonladı.

Fransızların %80 hissesine sahip olduğu Renault-Samsung ortaklığı ile geliştiren Koreli Arkana, geçtiğimiz günlerde 2019 Seul Otomobil Fuarı’nda gözler önüne çıkarıldı. Renault Samsung XM3 Inspire adı verilen bu coupe-SUV modeli, daha yüksek olması ve birtakım ufak tasarım dokunuşları haricinde Arkana ile birebir aynı görünüyor. B0+ platformu temel alan Arkana’dan farklı olarak, yine Renault-Nissan İttifakı tarafından geliştirilen B0 mimari platformunu kullanan XM3; Rus kuzeninden 20 cm daha büyük ve buna bağlı olarak dingil mesafesinde 7 cm’lik ekstra bir uzunluğa sahip. Üstelik mevcut Captur’un aksine dört tekerlekten çekişli olarak sipariş edilebiliyor.

Renault, XM3 Inspire’ın sahip olacağı motor yelpazesi, teknoloji ve donanım paketleri için henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Avrupa’daki lansmanı ile ilgili henüz elimizde net bir bilgi yok; ancak modelin lansmanı muhtemelen 2020 sonbaharında yapılacaktır diye düşünüyoruz. Zaten Avrupa’daki Captur Coupe de aynı yıl piyasaya sürülecek.

Son olarak, XM3’ün üretiminin Renault Samsung Motors’un merkezi olan Busan-Güney Kore’de kardeşleri SM6 (Koleos) ve QM6 (Talisman) ile birlikte yapılacağını tahmin ediyoruz.

Huawei P30 Pro alınır mı? İşte yanıtı

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar polisi bile şaşırttı
Xiaomi 20 yeni ürün tanıtacak!Xiaomi 20 yeni ürün tanıtacak!
Huawei P30 Pro vs iPhone XS MaxHuawei P30 Pro vs iPhone XS Max
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
donanimgunlugu renault

En Çok Okunan Trend Haberler

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar şaşırttı

5 dil bilen bilgisayar yazılımcısının evinden çıkanlar şaşırttı

Arkadaşının sevgilisiyle olmuştu! Estetiksiz hali ortaya çıktı

Arkadaşının sevgilisiyle olmuştu! Estetiksiz hali ortaya çıktı

Malezyalı iki miniğin videosu sosyal medyada viral oldu!

Malezyalı iki miniğin videosu sosyal medyada viral oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Mobile World Congress 2019 | Birinci Gün Raporu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Xiaomi 20 yeni ürün tanıtacak!

Xiaomi 20 yeni ürün tanıtacak!

Huawei P30 Pro vs iPhone XS Max

Huawei P30 Pro vs iPhone XS Max

Driveclub oyunlarını PS Store’dan kaldırma kararı aldı

PlayStation 4 için geliştirilmişti! Kötü haber geldi

Meizu 16s bu sefer de performans testinde ortaya çıktı!

Meizu 16s bu sefer de performans testinde ortaya çıktı!

Tropico 6 için final videosu da yayınlandı

Merakla bekleniyordu! Final videosu da yayınladı

Samsung Galaxy A20e için kolları sıvadı

Akıllı telefon kullananlara müjde! Yenisi geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.