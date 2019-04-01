Renault Samsung XM3 Inspire, 2020’de satışa çıkacak!

Son yıllarda Avrupa ve diğer pazarlardaki modelleri için ikili platform stratejisi uygulayan Renault, Ağustos 2018’de mevcut Captur üzerinden Rusya’ya özel olarak geliştirdiği coupe-SUV modeli Arkana’yı Moskova’da sundu. Aradan henüz bir yıl bile geçmemesine rağmen şimdi de Rusya için klonladığı Arkana’yı bir kez de Koreliler için klonladı.

Fransızların %80 hissesine sahip olduğu Renault-Samsung ortaklığı ile geliştiren Koreli Arkana, geçtiğimiz günlerde 2019 Seul Otomobil Fuarı’nda gözler önüne çıkarıldı. Renault Samsung XM3 Inspire adı verilen bu coupe-SUV modeli, daha yüksek olması ve birtakım ufak tasarım dokunuşları haricinde Arkana ile birebir aynı görünüyor. B0+ platformu temel alan Arkana’dan farklı olarak, yine Renault-Nissan İttifakı tarafından geliştirilen B0 mimari platformunu kullanan XM3; Rus kuzeninden 20 cm daha büyük ve buna bağlı olarak dingil mesafesinde 7 cm’lik ekstra bir uzunluğa sahip. Üstelik mevcut Captur’un aksine dört tekerlekten çekişli olarak sipariş edilebiliyor.