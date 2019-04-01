Renault Samsung XM3 Inspire, 2020’de satışa çıkacak!

Son yıllarda Avrupa ve diğer pazarlardaki modelleri için ikili platform stratejisi uygulayan Renault, Ağustos 2018’de mevcut Captur üzerinden Rusya’ya özel olarak geliştirdiği coupe-SUV modeli Arkana’yı Moskova’da sundu. Aradan henüz bir yıl bile geçmemesine rağmen şimdi de Rusya için klonladığı Arkana’yı bir kez de Koreliler için klonladı.
Fransızların %80 hissesine sahip olduğu Renault-Samsung ortaklığı ile geliştiren Koreli Arkana, geçtiğimiz günlerde 2019 Seul Otomobil Fuarı’nda gözler önüne çıkarıldı. Renault Samsung XM3 Inspire adı verilen bu coupe-SUV modeli, daha yüksek olması ve birtakım ufak tasarım dokunuşları haricinde Arkana ile birebir aynı görünüyor. B0+ platformu temel alan Arkana’dan farklı olarak, yine Renault-Nissan İttifakı tarafından geliştirilen B0 mimari platformunu kullanan XM3; Rus kuzeninden 20 cm daha büyük ve buna bağlı olarak dingil mesafesinde 7 cm’lik ekstra bir uzunluğa sahip. Üstelik mevcut Captur’un aksine dört tekerlekten çekişli olarak sipariş edilebiliyor.
Renault, XM3 Inspire’ın sahip olacağı motor yelpazesi, teknoloji ve donanım paketleri için henüz bir açıklama yapmadı. Öte yandan Avrupa’daki lansmanı ile ilgili henüz elimizde net bir bilgi yok; ancak modelin lansmanı muhtemelen 2020 sonbaharında yapılacaktır diye düşünüyoruz. Zaten Avrupa’daki Captur Coupe de aynı yıl piyasaya sürülecek.
Son olarak, XM3’ün üretiminin Renault Samsung Motors’un merkezi olan Busan-Güney Kore’de kardeşleri SM6 (Koleos) ve QM6 (Talisman) ile birlikte yapılacağını tahmin ediyoruz.
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