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Renault ve Dacia’da 72 saatlik fırsat!

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | Son Güncelleme

Renault ve Dacia, 72 saatlik satış kampanyası ile müşterilerine çok özel bir fırsat sunuyor.

Renault ve Dacia’da 72 saatlik fırsat!

Kampanya kapsamında Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 bg ve Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 versiyonları avantajlı fiyat ve şartlara sahip. Söz konusu 72 saatlik kampanyada 99 adet Renault Symbol Joy 1.0 SCe 75 bg 66.900 TL’den, 99 adet Dacia Duster Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 ise 85.900 TL’den başlayan devlet hurda teşvikli özel fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Ayrıca bu kampanyada sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

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otomobil indirim renault DACİA

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