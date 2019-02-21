Mynet Trend

Renault ve Dacia yenilikleriyle 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda

ege.yildirim ege.yildirim
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 21.02.2019 17:44 | Son Güncelleme

Renault, markanın ikonik modeli Yeni Clio’nun dünya prömiyerini Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleştiriyor. Yeni Renault Twingo, ilk kez gün yüzüne çıkarken, Dacia ise yeni Ultimate özel serisini sergiliyor.

Renault ve Dacia yenilikleriyle 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda

Renault ve Dacia, 5-6 Mart 2019 tarihlerindeki uluslarası basın günlerinde yenilikleri ile Cenevre Otomobil Fuarı’nda yerini alıyor.

Yeni ClioV

Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio’nun beşinci nesli olan Yeni Clio’yu tanıtıyor. İlki 1990 yılında lanse edilen Clio, satışa sunulmasından bu yana Renault Grubu’nun dünyanın dört bir yanında en çok satılan modeli oldu. Fransızların favori otomobili olmakla kalmayan model, 2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdürüyor.

1550749838_21221466_2019___New_Renault_CLIO

“Evrim ve Devrim” çifte ilkesi esas alınarak tasarlanan Yeni Clio, kuralları altüst ediyor: dış tasarım olgunlaştırılırken, iç tasarım ise yeniden yaratıldı. Daha keskin hatları ve daha iddialı ön kısmı, Yeni Clio’ya dinamizm ve modernizm kazandırırken, İç kısımda ise çarpıcı bir devrim göze çarpıyor. Tamamen yenilenen iç mekanda, kalite algısı ve sunulan teknolojiler açısından üst segmentten esinleniliyor. Kullanılan teknolojiler, kullanımı ve günlük hayatı kolaylaştırıyor.

1550749837_21221434_2019___New_Renault_CLIO

Yeni Clio, Renault tarafından geliştirilen E-Tech hibrit motorunu sunan ilk model olacak. Yeni Clio, otonom sürüşe öncülük edecek inovatif sürüş destek sistemlerinin kullanımının yaygınlaşmasında öncü olacak.

1550749832_21221431_2019___New_Renault_CLIO

Yeni Renault Twingo

Yeni Twingo, eğlenceli ve atik duruşunu korurken daha rafine bir görünümle modernleşiyor. Dış ve iç mekanda yeni kişiselleştirme seçenekleri yer alırken, yeni Renault EASY CONNECT ekosistemi sayesinde en son yeniliklerden yararlanıyor.

1550749832_21221162_2019___New_Renault_TWINGO

Dacia’dan yeni Ultimate Limited Edition serisi

2018 yılını rekorla tamamlayan Dacia; Duster, Logan ve Stepway ailesine (Sandero, Logan MCV, Lodgy ve Dokker) yönelik, bazı ülkelerde* Techroad olarak da bilinen özel bir serinin tanıtımını gerçekleştiriyor. Fusion Kırmızı ve Highland Gri, özel seriyle birlikte renk seçeneklerine ekleniyor.

1550749830_21221164_2019___New_Renault_TWINGO

Renault’nun 5 Mart Salı günü saat 10.15’te gerçekleştireceği ilk gösterim www.groupe.renault.com adresinden canlı izlenebilecek.

Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...Tüm yolcular şoke oldu! Bir anda ayağa kalkıp...
BMW Motorrad 5 yeni modeliyle Motobike İstanbul’a damga vurduBMW Motorrad 5 yeni modeliyle Motobike İstanbul’a damga vurdu
Hyundai i20 N henüz geliştirme aşamasında!Hyundai i20 N henüz geliştirme aşamasında!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Renault Clio renault twingo DACİA

En Çok Okunan Trend Haberler

Önce ilişkiye girdi, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak

Önce ilişkiye girdi, ardından... Tüyleriniz diken diken olacak

Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

Uyandığında karısını başka bir adamla yakaladı

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakan gördü

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

Leman Sam acı haberle yıkıldı! 'Yıkılasın Bodrum'

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BMW Motorrad'ın yeni modelleri Motobike İstanbul 2019 Motosiklet Fuarı'na damga vurdu

BMW Motorrad 5 yeni modeliyle Motobike İstanbul’a damga vurdu

Hyundai i20 N henüz geliştirme aşamasında!

Hyundai i20 N henüz geliştirme aşamasında!

Toyota Corolla 2019 Türkiye fiyatı ne kadar? Corolla Hibrit-benzin fiyat ve özellik farkı ne? İşte yeni Corolla'nın özellikleri

Merakla bekleniyordu! Türkiye fiyatı açıklandı

Başarı Dacia Duster sayesinde geldi

Başarı Dacia Duster sayesinde geldi

Yeni Opel Corsa hala merak konusu!

Yeni Opel Corsa hala merak konusu!

Bugatti: SUV markamıza uymuyor!

Dünyaca ünlü markadan açıklama geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.