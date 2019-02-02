Renault Zoe S Edition ile tanışın

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TEKNOLOJİ  | 02.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

Fransız otomotiv devi Renault’un beş kapılı süper mini elektrikli otomobili Zoe kapsamlı bir güncelleme aldı. S Edition adı verilen özel bir sürümün de dahil olduğu sevilen Renault Zoe serisi yeni bir amiral gemisine kavuştu. İşte detaylar. 

Renault Zoe S Edition ile tanışın

Renault geçtiğimiz günlerde daha fazla donanım ve daha yeni teknolojiler ile Renault Zoe serisine yeni bir amiral gemisi modeli ekledi. Renault Zoe S Edition adı verilen bu özel sürüm modeli için ilk teslimatların ise Nisan ayı gibi yapılması planlanıyor. Q90 ve R110 olarak iki farklı seçenekle sunulması planlanan Zoe S Edition’ın, Avrupa’da ülkeden ülkeye değişiklik gösteren elektrikli otomobillerdeki devlet teşvikleri hariç 23 ila 25 bin avro gibi ortalama bir fiyat etiketine sahip olacağı düşünülüyor.

Renault Zoe S Edition ortalama bir fiyat etiketine göre iyi bir standart donanıma sahip!

Yeni Zoe S Edition, standart olarak 16-17 inç alaşım jantlar, deri döşeme seçenekleri, deri direksiyon simidi ve DAB radyolu bir BOSE Stereo ses sistemini ile gelecek. Bunun yanı sıra  otomatik far sensörü, yağmur sensörlü otomatik cam sileceği ve elektrikli dikiz aynaları da standart giriş paketine dahil. Park sensörü, geri vites kamerası ve sesle kontrol edilebilen 7 inçlik dokunmatik ekranlı yeni bir bilgi-eğlence sistemi gibi birçok donanım yine sevimli Zoe’nin diğer standart özellikleri arasında yer alıyor.

Son olarak Zoe S Edition için toplamda iki farklı motor seçeneği mevcut. Bunlardan ilki 86 beygir gücündeki son derece verimli olan Q90. Bir diğeri ise 106 beygir güç ve 225 Nm tork üretimi ile çok daha güçlü olan R110. Her iki elektrikli motorda yeni WLTP prosedürü uyarınca 186 mil yani 300 km elektrikli menzile sahip. Aracın elektrik bataryaları ise 43 kWh’lık hızlı şarj cihazı ile 65 dakika gibi kısa bir sürede %80’e kadar şarj olabiliyor.

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renault elektrikli otomobil Zoe Renault Zoe

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