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Rendeyi anımsatan yeni Mac Pro mercek altında

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TEKNOLOJİ  | 06.06.2019 09:40 | Son Güncelleme

Apple geçtiğimiz gün yeni nesil Mac Pro modelini tanıttı. Tasarımıyla bir rendeyi andıran yeni Mac modeli, ülkemizde pek çok sosyal mecrada dalga konusu oldu. Peki gerçekten Apple’ın yeni bilgisayarı dalga geçilecek kadar çirkin mi?

Rendeyi anımsatan yeni Mac Pro mercek altında

Öncelikle şunu belirtelim. Apple rende benzeri bu tasarımın tesadüf olmadığını belirtiyor. Bu tasarım için soğutma sistemi, sistem yerleşimi ve daha bir çok konuda kafa yorulmuş. Lakin sonuç olarak ortaya 6000 dolarlık bir rende çıkmış.

Hiç kafa patlatmaya gerek yok. Yeni Mac Pro modeli tasarım açısından sınıfta kaldı diyebiliriz. Açık ara en çirkin kasa. Dürüst olalım. Bir PC toplayacak olsak, önümüze 100 tane kasa çeşidi koysalar bu rende tarzındaki kasayı kaç kişi seçer bir düşünmek gerekiyor.

Dolayısıyla uzun lafın kısası, Apple’ın yeni sistem canavarı, kasa tasarımıyla sınıfta kaldı diyebiliriz. Önceki Mac Pro modeli, oval hatlarla şık sayılabilecek bir çizgideydi. Fakat yeni Mac Pro modeli için aynı şeyi söylemek ne yazık ki mümkün değil.

Peki tasarımı değerlendirdiğimize göre şimdi birazda bu canavarın sistem özelliklerinden bahsedelim.

Tam bir iş istasyonu

Apple’ı az çok yakından takip edenler iyi bilir. Söz konusu Mac Pro olduğunda sınır tanınmıyor. Nitekim yeni modelde de aynı şey söz konusu. Apple’ın Work Station olarak tanımladığı bu yeni model 28 çekirdeğe kadar işlemci desteği sunuyor. İçerisinde en yeni Intel Xeon işlemcilerden güç alan yeni Mac modeli RAM konusunda da rakipsiz diyebiliriz.
Apple yeni Mac modelinin ana kartında tam 12 RAM yuvasına yer vermiş. Eğer tüm RAM yuvalarını maksimum kapasite ile doldurursanız 1.5TB’a varan bir RAM kapasitesine sahip oluyorsunuz.
Ufak bir kıyaslama için şöyle bir anımsatmada bulunalım. 2020 sonunda çıkması planlanan yeni nesil konsollarda 24GB RAM olacağı söyleniyor. Apple’ın yeni Mac Pro modeli ise full kapasitede 1500GB RAM’e sahip olabiliyor. Yani yeni nesil konsolların yaklaşık olarak 63 katı!

Ayrıca içerisinde 6 bellek kanalına sahip olan bilgisayara takılan ECC bellekler 2933 MHz hızında çalışıyor.

Dünyanın en güçlü ekran kartı!

Peki gelelim asıl soruya. Bu PC GTA 5’i kaldırabilecek mi? Apple’ın cevabına bakarsak evet. Çünkü Apple yeni süper bilgisayarında dünyanın en güçlü ekran kartını kullanıyor. AMD tarafından üretilen Radeon Pro Vega II ekran kartı, Apple tarafından rakipsiz ilan edilmiş durumda.

Peki bu sistem nasıl bir güç kaynağından besleniyor? Apple, iş grubuna göre pek çok özel kartlarla revize edilebilen yeni bilgisayarına hayli sağlam bir güç kaynağı bağlamış. Her modelde standar olan bu güç kaynağının kapasitesi ise tam 1.4 kw! Bu devasa güç kaynağı dakikada 300 metreküp havayı, Mac Pro’nun içerisine çekiyor.

Ütopik bir fiyat etiketi

Şimdi gelelim bu PC’nin satış fiyatına. Hemen baştan belirtelim. Yeni Mac Pro fiyatı tamamen boş olan modele ait. Yani yukarıda belirttiğimiz gibi, aldığınız modelde 1.5TB RAM bulunmayacak. Ya da özelleştirme kartları takılı olmayacak.

Temel sistem özellikleriyle satılan modelin fiyatı ise 6000 dolar olarak belirlenmiş durumda. Muhtemelen yeni Mac’in ülkemizdeki satış fiyatı 50.000TL civarında olacaktır. Biraz özelleştirmeyle bir daire parasına rende tasarımı ile göz kamaştıran Mac Pro almanız mümkün olacak diyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Mac Pro Apple

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