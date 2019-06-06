Rendeyi anımsatan yeni Mac Pro mercek altında

Öncelikle şunu belirtelim. Apple rende benzeri bu tasarımın tesadüf olmadığını belirtiyor. Bu tasarım için soğutma sistemi, sistem yerleşimi ve daha bir çok konuda kafa yorulmuş. Lakin sonuç olarak ortaya 6000 dolarlık bir rende çıkmış.

Hiç kafa patlatmaya gerek yok. Yeni Mac Pro modeli tasarım açısından sınıfta kaldı diyebiliriz. Açık ara en çirkin kasa. Dürüst olalım. Bir PC toplayacak olsak, önümüze 100 tane kasa çeşidi koysalar bu rende tarzındaki kasayı kaç kişi seçer bir düşünmek gerekiyor.

Dolayısıyla uzun lafın kısası, Apple’ın yeni sistem canavarı, kasa tasarımıyla sınıfta kaldı diyebiliriz. Önceki Mac Pro modeli, oval hatlarla şık sayılabilecek bir çizgideydi. Fakat yeni Mac Pro modeli için aynı şeyi söylemek ne yazık ki mümkün değil.

Peki tasarımı değerlendirdiğimize göre şimdi birazda bu canavarın sistem özelliklerinden bahsedelim.

Tam bir iş istasyonu



Apple’ı az çok yakından takip edenler iyi bilir. Söz konusu Mac Pro olduğunda sınır tanınmıyor. Nitekim yeni modelde de aynı şey söz konusu. Apple’ın Work Station olarak tanımladığı bu yeni model 28 çekirdeğe kadar işlemci desteği sunuyor. İçerisinde en yeni Intel Xeon işlemcilerden güç alan yeni Mac modeli RAM konusunda da rakipsiz diyebiliriz.

Apple yeni Mac modelinin ana kartında tam 12 RAM yuvasına yer vermiş. Eğer tüm RAM yuvalarını maksimum kapasite ile doldurursanız 1.5TB’a varan bir RAM kapasitesine sahip oluyorsunuz.

Ufak bir kıyaslama için şöyle bir anımsatmada bulunalım. 2020 sonunda çıkması planlanan yeni nesil konsollarda 24GB RAM olacağı söyleniyor. Apple’ın yeni Mac Pro modeli ise full kapasitede 1500GB RAM’e sahip olabiliyor. Yani yeni nesil konsolların yaklaşık olarak 63 katı!