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Rengi solan cam bardaklar nasıl parlatılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.09.2018 14:08 | Son Güncelleme

Bulaşık makinesinde yıkanan bardakların yüzeyi zamanla aşınır ve mat bir hal alarak eski parlaklığından eser kalmaz. Eğer sizin de bardaklarınız makineden hafif beyazlamış bir şekilde çıkıyorsa endişelenmeyin. Sizi bu durumdan kurtaracak yöntemi bulduk.

Rengi solan cam bardaklar nasıl parlatılır?

Makinede yıkanan bardaklarınızın matlaşmasının nedeni suyun kireçlenmesinden kaynaklıysa bu problemi çözebiliyoruz. Üstelik bu yöndem oldukça basit ve maliyeti de düşük. Geniş bir leğene beyaz sirkeyi boşaltın ve bardaklarınızı 10 dakika boyunca beyaz sirke içerisinde bekletin.

bardak

Asitli bir bileşen olan sirke, bardaktaki kirecin sökülmesini sağlayacaktır. Bardaktaki lekelerin tamamı çıkmadıysa sirkeli suda beklettikten sonraki aşamada bardağı karbonat ile ovalayabilirsiniz. Kurulama işlemi için ise tiftiksiz, düz bir havlu kullanmalısınız ki bardaklarda herhangi bir çizik olayı meydana gelmesin.

beyaz sirke

Beyaz sirkenin diğer faydaları:

Günlük hayatımızın her alanında kullanmaya başladığımız beyaz sirke; sağlıktan temizliğe kadar birçok yerde çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Şeker hastaları için gerçek bir şifacıdır, kan şekeri seviyesini dengeler. Antidiyabet özelliği vardır.

srike

Doğal bir antimikrobik üründür. Temizlik maddesi olarak gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Yerleri, camları silerken kimyasal maddeler yerine beyaz sirke tercih edin. Hem yüzeyleri parlatacak hem de kimyasal ürünlerden uzak kalmanızı sağlayacak.

temizlik

Beyaz sirkeyi yemeklerinize de ekleyebilirsiniz. İçerdiği propionik, tartarik, asetik ve laktik sayesinde vücudunuzda bulunan zararlı bakterilerin yok edilmesini sağlar.

Banyo suyunuza eklediğiniz bir miktar beyaz sirke cildinizi rahatlatacaktır. Cildinizde kaşıntı, kabartı ya da yanma varsa bunların tedavisinde etkilidir. Aynı zamanda ağrı kesici özelliği bulunur.

Dişleri beyazlatmada etkilidir. Haftanın 2 günü diş macununuza bir damla beyaz sirke damlatın ve dişlerinizi bu şekilde fırçalayın. Diş bakımının yanı sıra ağız kokusunu da giderecektir.

diş beyazlatma

Asetik asit içerdiğinden dolayı siğillerin iyileşmesine yardımcı olur. Bu konuda oldukça etkilidir. Siğil olan böyleye birkça damla beyaz sirke damlatmanız yeterli. Bu işlemi bir hafta boyunca uygulamaya devam edin. Etkisini göreceksiniz.


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cam bardakların solması matlaşan bardaklar

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