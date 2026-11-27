İspanya'nın Valensiya bölgesinden dünyaya yayılan paella, pirincin sebzeler, baharatlar ve farklı protein kaynaklarıyla aynı tavada pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir yemek. Özellikle safranın kattığı kendine özgü renk ve aromasıyla dikkat çeken paella, deniz ürünlü çeşidiyle de oldukça seviliyor. Karides, kalamar, midye ve sebzelerin pirinçle buluştuğu bu tarif, hem görüntüsü hem de lezzetiyle sofraların yıldızı olmaya aday.

EV YAPIMI PAELLA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

4 kişilik tarif için:

2 su bardağı kısa taneli pirinç (tercihen bomba veya arborio)

200 gram ayıklanmış karides

200 gram kalamar

150 gram iç midye

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

2 adet orta boy domates

4 su bardağı sıcak balık suyu veya sebze suyu

Yarım çay kaşığı safran

1 çay kaşığı tatlı toz kırmızı biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Servis için limon dilimleri

İsteğe bağlı olarak bir avuç bezelye

PAELLA NASIL YAPILIR?

1. Safranlı suyu hazırlayın: Safranı küçük bir kâseye alın ve üzerine birkaç yemek kaşığı sıcak su ekleyin. Yaklaşık 5-10 dakika bekleterek rengini ve aromasını suya bırakmasını sağlayın.

2. Deniz ürünlerini hazırlayın: Karidesleri temizleyin, kalamarları halka şeklinde doğrayın. Midyeleri de temizleyerek kullanıma hazır hale getirin. Dondurulmuş ürün kullanıyorsanız paket üzerindeki çözdürme ve pişirme talimatlarına uyun.

3. Sebzeleri kavurun: Geniş ve mümkünse yayvan bir tavaya zeytinyağını alın. Küçük doğradığınız soğan ve sarımsakları birkaç dakika kavurun. Ardından jülyen doğranmış kırmızı ve yeşil biberleri ekleyin. Sebzeler hafif yumuşadığında rendelenmiş domatesleri ilave edin.

4. Pirinci ekleyin: Domatesler suyunu hafifçe çektiğinde pirinci tavaya alın. Toz kırmızı biber, karabiber ve tuzu ekleyerek pirinçleri sebzelerle harmanlayın. Pirinci yıkayıp yıkamama konusunda kullandığınız çeşidin paket önerisini dikkate alın.

5. Safranlı suyu ilave edin: Sıcak balık veya sebze suyunu ve hazırladığınız safranlı suyu tavaya dökün. Malzemeleri bir kez nazikçe karıştırın. Bundan sonra pirinci sürekli karıştırmamaya özen gösterin. Paellanın kendine özgü dokusunu kazanması için pirincin tavada eşit şekilde pişmesi önemlidir.

6. Deniz ürünlerini yerleştirin: Pirinç suyunu çekmeye başladığında karides, kalamar ve midyeleri üzerine yerleştirin. Bezelye kullanacaksanız bu aşamada ekleyebilirsiniz. Kısık-orta ateşte, pirinçler yumuşayana ve sıvı büyük ölçüde çekilene kadar pişirin. Deniz ürünlerinin tamamen piştiğinden emin olun.

7. Dinlendirin: Ocağı kapatın ve paellanın üzerini temiz bir bez veya kapakla örterek yaklaşık 5 dakika dinlendirin. Servis öncesinde üzerine limon dilimleri yerleştirin.

PÜF NOKTASI

Doğru pirinci seçin: Geleneksel paella için kısa taneli ve sıvıyı iyi emen pirinçler tercih edilir. Bomba pirinci ideal seçeneklerden biridir.

Geniş tava kullanın: Pirincin ince bir tabaka halinde yayılması, eşit şekilde pişmesine yardımcı olur.

Safranı önceden bekletin: Safranı doğrudan eklemek yerine sıcak suda bekletmek renginin ve aromasının daha iyi ortaya çıkmasını sağlar.

Sürekli karıştırmayın: Paella, risotto gibi sürekli karıştırılarak hazırlanan bir yemek değildir. Pirinçleri tavaya yaydıktan sonra fazla müdahale etmemek gerekir.

Tavada hafif kızarmış tabaka oluşturun: Geleneksel paellada tavanın dibinde oluşan hafif kızarmış pirinç tabakası socarrat olarak adlandırılır. Bu lezzeti elde etmek için pişirmenin son bölümünde ateşi kontrollü tutabilirsiniz; pirinçlerin yanmamasına dikkat edin.