Rengi yeter! Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Kapya biber sosu yaparak makarnayı basit ve klasik bir yemek olmaktan kurtarabilirsiniz. Kapya biberin o özel aroması makarnayı nefis bir ana yemeğe dönüştürüyor. Detayları görmek için tıklayın.
En lezzetli soğuk mezelerden biri olan közlenmiş kırmızı biber turşusu, dost sofralarının en lezzetli eşlikçisi oluyor. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz ana yemeklerin yanına dilerseniz de sadece ekmeğin arasına :) Yemek vaktinin her türlü keyifli geçmesine imkan verir kendileri! Detayları için tıklayın.
Peynir tavuğa çok yakışıyor, biliyoruz. Bir de bu ikiliye kapya biber de eklenince değmeyin keyfimize! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
Klasik dolmadan sıkılanlar için reform gerçekleştirdik :) İnanın bize yeşil biber dolmasının bir daha yüzüne bakmayacaksınız... Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.
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