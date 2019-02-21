YEMEK

Rengi yeter! Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.02.2019 15:08 | Son Güncelleme

Kapya biberin kendine has tatlımsı lezzeti tüm yemeklere yakışıyor. İster makarnaya, ister salataya, isterseniz de et yemeklerine... Her türlü girdiği yemeğin lezzetine enfes bir aroma kattığı kesin. Kapya biberin baş rolde olduğu 4 parmak ısırtan tarif veriyoruz, şimdiden afiyetler!

Rengi yeter! Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Kapya biber soslu makarna

makarna
Kapya biber sosu yaparak makarnayı basit ve klasik bir yemek olmaktan kurtarabilirsiniz. Kapya biberin o özel aroması makarnayı nefis bir ana yemeğe dönüştürüyor. Detayları görmek için tıklayın.

Közlenmiş kırmızı biber turşusu

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En lezzetli soğuk mezelerden biri olan közlenmiş kırmızı biber turşusu, dost sofralarının en lezzetli eşlikçisi oluyor. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz ana yemeklerin yanına dilerseniz de sadece ekmeğin arasına :) Yemek vaktinin her türlü keyifli geçmesine imkan verir kendileri! Detayları için tıklayın.

Kırmızı biberli peynirli tavuk

kırmızı
Peynir tavuğa çok yakışıyor, biliyoruz. Bir de bu ikiliye kapya biber de eklenince değmeyin keyfimize! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Sosisli bulgurlu kırmızı biber dolması

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Klasik dolmadan sıkılanlar için reform gerçekleştirdik :) İnanın bize yeşil biber dolmasının bir daha yüzüne bakmayacaksınız... Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

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kırmızı biber közlenmiş biber turşusu kırmızı biber dolması

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