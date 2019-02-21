Rengi yeter! Pazar tezgahlarının gözdesi kapya biberle hazırlanan 4 enfes tarif

Kapya biber soslu makarna



Kapya biber sosu yaparak makarnayı basit ve klasik bir yemek olmaktan kurtarabilirsiniz. Kapya biberin o özel aroması makarnayı nefis bir ana yemeğe dönüştürüyor. Detayları görmek için tıklayın.

Közlenmiş kırmızı biber turşusu

En lezzetli soğuk mezelerden biri olan közlenmiş kırmızı biber turşusu, dost sofralarının en lezzetli eşlikçisi oluyor. Dilerseniz kahvaltıda, dilerseniz ana yemeklerin yanına dilerseniz de sadece ekmeğin arasına :) Yemek vaktinin her türlü keyifli geçmesine imkan verir kendileri! Detayları için tıklayın.

Kırmızı biberli peynirli tavuk



Peynir tavuğa çok yakışıyor, biliyoruz. Bir de bu ikiliye kapya biber de eklenince değmeyin keyfimize! Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Sosisli bulgurlu kırmızı biber dolması



Klasik dolmadan sıkılanlar için reform gerçekleştirdik :) İnanın bize yeşil biber dolmasının bir daha yüzüne bakmayacaksınız... Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

