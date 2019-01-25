Renk değiştiren saç tasarımı

Renkli saç modası sosyal medyada farklı boyutlara taşındı. Brezilya'da bir berber, renk değiştiren saç modelini bir genç üzerinde denedi. Başını farklı yöne çeviren gencin saç rengi de her seferinde değişiyor. İşte o görüntü.
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