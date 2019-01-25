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Renk değiştiren saç tasarımı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 25.01.2019 14:07 | Son Güncelleme

Bir berber, renk değiştiren saç tasarımını bir gencin üzerinde denedi. İşte o ilginç görüntü.

Renkli saç modası sosyal medyada farklı boyutlara taşındı. Brezilya'da bir berber, renk değiştiren saç modelini bir genç üzerinde denedi. Başını farklı yöne çeviren gencin saç rengi de her seferinde değişiyor. İşte o görüntü.

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Anahtar Kelimeler:
saç tasarım renk

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