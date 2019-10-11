Renk körlüğü olanlar üniversite tercihine dikkat: Açıkta kalabilirsiniz

Ticari ve özel pilotluk, kabin memurluğu, hava trafik kontrolörlüğünde belirli oranda sağlıklı renkli görme şartı bulunuyor. Üniversite tercihleri sonrası bunun öğrenilmesi mağduriyetlere yol açıyor. Renk körlüğü olanların, bazı meslek gruplarını seçemeyeceğini ifade eden Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uçuş Hekimi Op. Dr. Ayşe Özpınar, “Ülkemizde bazı meslek gruplarında belirli oranda sağlıklı renkli görme şartı bulunuyor. Ticari ve özel pilotluk, balon pilotluğu, kabin memurluğu, hava trafik kontrolörlüğü SHGM havacılık sağlık mevzuatında tabidir” dedi. “Bu talimat renkli görme bozukluğu olan adayların renkli görme bozukluğunun tespitinde kullanılan CAD testi ve anomaloskop sonucuna göre kabulüne izin verir veya reddeder” diyerek sözlerine devam eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uçuş Hekimi Op. Dr. Ayşe Özpınar, “Gemicilik mevzuatında renkli görme bozukluğu olanlardan anomaloskop testi değerlendirmesi istenir. Askeri havacılık herhangi bir renkli görme bozukluğu olmasını kabul etmiyor. TCDD çalışanlarında renkli görme bozukluğu hiç istenmeyen, kısmen kabul edilebilen alanlar var, ıshıhara testinin sonucuna göre karar veriliyor. Tüm renkli görme testlerinde, renkli görmeyi ayırt etmede yardımcı kontak lens kullanılması yasaktır” ifadelerini kullandı.

“ÜNİVERSİTE TERCİHİNDEN ÖNCE TEST YAPILMALI” Üniversite tercihlerinde havacılık sektörüyle alakalı bölüm seçmek isteyenler için uyarıda bulunan Op. Dr. Ayşe Özpınar, “Havacılığın herhangi bir branşında çalışmak isteyen, tarama testleri ile renkli görme bozukluğu tespit edilen adaylar bu talimatın gerekliliğine göre CAD testi ile değerlendirilir. Pilot, kabin memuru, hava trafik kontrolörü ve gemi adamı olmak isteyen bütün gençlerimizin üniversite tercihlerini yapmadan önce muhakkak tercihen havacılık tıp merkezleri olan hastanelerde en az bir kere basit ve yaygın kullanılan renkli görme bozukluğu tarama testi olan Ishıhara’yı yaptırmalarını öneririm” şeklinde konuştu. Op. Dr. Ayşe Özpınar açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu testin bilgisayar üzerinden yapılması anlamlı değil ve kitapçıkta bulunan bütün plaklar doğru okunabilmeli. Yürütmelikler gereği bu tarama testi sonucu 1 hatası bile olan adayların CAD gibi ileri renkli görme testi yapılması istenir. Ishıhara testi sonucu birkaç hatası olup renkli görme bozukluğu ön tanısı konulan hastaların çok azının CAD testi ile aslında renkli görmesi normal olabiliyor. Bu adaylar tamamen normal kabul edilir ve sağlık sertifikaları düzenlenebilir. CAD testi sonucunda, tanı konulanlarda, renkli görme bozukluğunun ağırlığı, mevzuatta yer alan güvenliği tehdit etmeyecek sınırlar içinde olan adaylara elverişlilik verilebilir, sertifika düzenlenir. Bu sınırların dışında kalan adaylara ise sağlık sertifikası düzenlenemez. Bunun üniversite tercihleri sonrası öğrenilmesi mağduriyetlere sebep oluyor.”