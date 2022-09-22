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Rent Go müşteri memnuniyetinde ilk 3 şirket arasında yer aldı

22.09.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rent Go, araç kiralama deneyimi yaşayan müşteriler arasındaki yüzde 98’lik memnuniyet oranına ulaştı

İSTANBUL (AA) - Rent Go, Türkiye’de müşterisini en memnun eden ilk 3 araç kiralama şirketinden biri oldu.

Rent Go'dan yapılan açıklamaya göre, salgın ve beraberinde yaşanan gelişmelerle birlikte araç kiralamaya olan talepte hızlı bir artış yaşandı. Rekabetin son derece yoğun olduğu sektörde müşteri memnuniyetine ve beklentilerine göre hizmetlerini şekillendiren şirketler, farklılıklarını ortaya koyuyor.

Marketing Türkiye Dergisi için PRAGMA Araştırma ve Danışmanlık’ın gerçekleştirdiği "Araç Kiralama Sektör Araştırması"nda elde edilen veriler, Türkiye'de araç kiralama sektörünün en güçlü yerli markası olma hedefiyle yola çıkan Rent Go’nun hedefe yakın olduğunu gözler önüne serdi.

- Rent Go, müşterisini en çok memnun eden ilk üç şirketten biri

400 kişinin katıldığı araştırma, bugüne kadar araç kiralama deneyimi yaşamış, 18-55 yaş arasındaki aktif araç sürücüleri arasında yapıldı. Kiralama deneyimi ve etrafında şekillenen çeşitli başlıklarda kullanıcılara soruların yöneltildiği araştırmada en dikkat çekici sorulardan biri, memnuniyet düzeyiyle ilgiliydi.

Buna göre Rent Go, araç kiralama deneyimi yaşayan müşteriler arasındaki yüzde 98’lik oranla ilk 3 sırada yer aldı. Memnuniyeti yaratan kriterler arasında hijyen, acente güvenilirliği, işlemlerin kolaylığı, sunulan araçların çeşitliliği ve konforu gibi unsurlar ön plana çıktı. Yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket olan Rent Go, küresel rakipleri arasında söz konusu başlıklarda yüzde 98 gibi yüksek bir memnuniyet oranına ulaştı.

- Farklılaşan hizmetler tercihte etkili oluyor

Türkiye’nin her bölgesinde yaygınlaşan şube ağı ve yüksek hizmet kalitesi ile Rent Go, yine araştırmaya göre yakaladığı memnuniyet oranını en çok tercih edilen markalardan biri olma yüzdesiyle de ortaya koyuyor. “Araç Kiralama Sektör Araştırması”na katılan müşteriler, en sık tercih edilen şirketler arasında yüzde 23’lük oranla Rent Go’yu listenin ilk üçüne yerleştiriyor. Rent Go, marka bilinirliği konusunda ise sektörde 10. yılına girecek yüzde yüz yerli sermayeli bir şirket olarak, yıllardır sektörde olan ve birçoğu global olan rakiplerinin hemen ardından dördüncü sırada yer alıyor.

- Araç kiralarken online kanallar kullanılıyor

Araştırma katılımcılarının yüzde 67’si son altı ayda en az bir kez araç kiraladığını belirtiyor. 35-44 yaş arası kitlenin diğer yaş gruplarına nazaran anlamlı düzeyde daha sık araç kiralıyor oluşu ise öne çıkan bulgular arasında yer alıyor. Katılımcıların yüzde 17’si salgın nedeniyle araç kiralama sıklığının azaldığını belirtmesine karşın yüzde 34’ü araç kiralama sıklığının arttığını ifade ediyor.

Hedef kitlenin araç kiralama için tercih ettiği dönemlerin başında yaz ayları ve özel günler geliyor. Özellikle "tatil" araç kiralamada, temel motivasyon olarak karşımıza çıkıyor. Kış aylarında araç kiralamayı tercih eden kitlede 6 ayda bir ve daha sık araç kiralayanların anlamlı düzeyde öne çıktığı görülüyor (yüzde 50). Acil durumlar ya da ihtiyaçlar için araç kiralama oranın yüzde 21’de kalmasıysa genel olarak araç kiralamaların planlı olarak gerçekleştirildiğini ortaya koyuyor.

Katılımcılara araç kiralama işlemleri için tercih ettiği kanallar sorulduğunda online kanalların öne çıktığı görülüyor. En fazla tercih edilen kanallar ise mobil uygulamalar (yüzde 58) ve web siteleri (yüzde 56) oldu. Tam zamanlı çalışanlar online platformlar üzerinden araç kiralarken düzenli bir çalışma hayatı olmayan katılımcılar firmaların fiziksel acentesine giderek araç kiraladıklarını belirtiyor. Firma tercihinde en önemli unsur olarak karşımıza “deneyim” çıkıyor. Katılımcılar, kendilerinin deneyimlemediği firmalar için de müşteri yorumlarına ve geri bildirimlerine bakarak karar verdiklerini ifade ediyor.

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