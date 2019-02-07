Resident Evil 2’de kaç zombi öldürüldü, ne kadar mesafe gidildi?

ResidentEvil.net, Resident Evil 2 Remake’in dünya çapında elde edilen istatistiklerini paylaştı. 5 Şubat itibarıyla güncellenen verilere göre oyuncuların %79’luk dilimi şimdiye kadar zombi avlamak için Leon’u tercih etmiş. Claire’i tercih edenler ise yalnızca %21’lik dilim.
RE2 Remake’in toplam oynanış süresi şimdiden 3579 yılı geride bıraktı
Mesafe olarak bakıldığında, yaklaşık 87 milyon km’lik mesafe katedildi
Öldürülen düşman sayısı, 272 milyon
Düşmanlara karşı en çok bıçak ve tabanca kullanıldı
Bulmacaların çözümü için toplamda 108 yılın üzerinde süre harcandı
Yaklaşık 241 milyon hamam böceği öldürüldü
Daha fazla detay için www.residentevil.net/en/twostats.html adresine bakabilirsiniz.
Bu arada, Capcom’un Resident Evil 3’ün Remake sürümü için hazırlık içinde olduğunu da hatırlatalım. Firma, oyuncuların talebi doğrultusunda RE3’ün de remake olarak satışa sunulabileceğini söylemişti.
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