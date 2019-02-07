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Resident Evil 2’de kaç zombi öldürüldü, ne kadar mesafe gidildi?

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 07.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

PC ve konsollar için kısa süre önce satışa sunulan Resident Evil 2 Remake, oyuncuların büyük ilgisiyle karşılaştı. İlk haftasında 3 milyon adetlik dağıtım rakamına erişen oyun, tabii Steam’de yaşanan “büyük zam” sebebiyle de ülkemizde eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Şimdi ise oyuna dair pek çok istatistik paylaşıldı.

Resident Evil 2’de kaç zombi öldürüldü, ne kadar mesafe gidildi?

ResidentEvil.net, Resident Evil 2 Remake’in dünya çapında elde edilen istatistiklerini paylaştı. 5 Şubat itibarıyla güncellenen verilere göre oyuncuların %79’luk dilimi şimdiye kadar zombi avlamak için Leon’u tercih etmiş. Claire’i tercih edenler ise yalnızca %21’lik dilim.

RE2 Remake’in toplam oynanış süresi şimdiden 3579 yılı geride bıraktı

Mesafe olarak bakıldığında, yaklaşık 87 milyon km’lik mesafe katedildi

Öldürülen düşman sayısı, 272 milyon

Düşmanlara karşı en çok bıçak ve tabanca kullanıldı

Bulmacaların çözümü için toplamda 108 yılın üzerinde süre harcandı

Yaklaşık 241 milyon hamam böceği öldürüldü

Daha fazla detay için www.residentevil.net/en/twostats.html adresine bakabilirsiniz.

Bu arada, Capcom’un Resident Evil 3’ün Remake sürümü için hazırlık içinde olduğunu da hatırlatalım. Firma, oyuncuların talebi doğrultusunda RE3’ün de remake olarak satışa sunulabileceğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Resident Evil 2 Teknoloji

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