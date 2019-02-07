Resident Evil 2’de kaç zombi öldürüldü, ne kadar mesafe gidildi?

ResidentEvil.net, Resident Evil 2 Remake’in dünya çapında elde edilen istatistiklerini paylaştı. 5 Şubat itibarıyla güncellenen verilere göre oyuncuların %79’luk dilimi şimdiye kadar zombi avlamak için Leon’u tercih etmiş. Claire’i tercih edenler ise yalnızca %21’lik dilim.

RE2 Remake’in toplam oynanış süresi şimdiden 3579 yılı geride bıraktı

Mesafe olarak bakıldığında, yaklaşık 87 milyon km’lik mesafe katedildi

Öldürülen düşman sayısı, 272 milyon

Düşmanlara karşı en çok bıçak ve tabanca kullanıldı

Bulmacaların çözümü için toplamda 108 yılın üzerinde süre harcandı

Yaklaşık 241 milyon hamam böceği öldürüldü

Daha fazla detay için www.residentevil.net/en/twostats.html adresine bakabilirsiniz.

Bu arada, Capcom’un Resident Evil 3’ün Remake sürümü için hazırlık içinde olduğunu da hatırlatalım. Firma, oyuncuların talebi doğrultusunda RE3’ün de remake olarak satışa sunulabileceğini söylemişti.

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