Resident Evil 2 Remake oynanış süresi açıklandı

Capcom’un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Resident Evil 2 Remake’in satışa sunulmasına artık sayılı günler kaldı. Özellikle Resident Evil fanlarının büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri oyun için ilk demo geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

1-Shot ismi ile yayınlanan demo 31 Ocak tarihine kadar indirilebilir durumda kalacak. Eğer demoyu denemek istiyorsanız önünüzde yaklaşık olarak 2 haftalık bir zaman dilimi var diyebiliriz. Peki Resident Evil 2 Remake ne zaman çıkacak?

Capcom oyunun PC, PS4 ve Xbox One için 25 Ocak’ta satışa sunulacağını açıklamıştı. Nitekim bu tarihte bir değişme yok.

RE2 Remake şimdiye kadar yayınlanan yeniden çevrim oyunlara pek benzemiyor. Capcom oyun üzerine hayli mesai harcadı ve atmosferden oynanışa kadar pek çok şeyi değiştirdi.

Genelde Remake oyunlar grafiklerin ve görsellerin iyileştirilmiş versiyonlarından ibaret oluyor. Fakat Resident Evil 2 Remake, adeta yeni bir oyun havasında geliştirildi diyebiliriz. Nitekim oyunun oynanış süresi de bu durumu gözler önüne seriyor.

Normalde orijinal Resident Evil 2, 5 – 6 saat arası sürüyordu. Fakat oyunun remake versiyonunun yaklaşık olarak 20 saat süreceği açıklandı. Bu oynanış süresinin yarısı Lean S. Kennedy, diğer yarısı ise Claire Redfield’ın macerasına odaklanacak.

The Division 2 multiplayer videosu yayınlandı



