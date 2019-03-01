Resident Evil 2 Remake’ten büyük satış başarısı

Oyun dünyasının en köklü serilerinden biri olan Resident Evil, son olarak 7. oyunu ile farklı bir kimlikle karşımıza çıkmıştı. Herkes Capcom’dan yeni bir RE duyurusu beklerken, Japon oyun devi 21 yıl önce yayınladığı Resident Evil 2’nin Remake versiyonunu geliştirdiğini açıklamıştı.

Resident Evil 2 Remake, uzun bir geliştirme aşamasının ardından yaklaşık olarak 1 ay önce raflardaki yerini aldı. PC, PlayStation 4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak satışa sunulan yapım, özellikle serinin fanları tarafından büyük ilgi gördü.

Capcom tarafından daha önceden yapılan açıklamada Resident Evil 2 Remake’in ilk bir haftasında 3 milyon kopya sattığı belirtilmişti. Yeni açıklanan verilere göre, RE2 Remake geride kalan 1 aylık süreçte 4 milyon kopyadan fazla satmayı başardı.

Açıkçası RE2 Remake için 4 milyonluk satış rakamının önemli bir başarı olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bu satış başarısının ardından Capcom Resident Evil 3’ün Remake oyunu için de kolları sıvamıştır. Çünkü Resident Evil 3 Nemesis de en az Resident Evil 2 kadar popüler bir oyundu. Dolayısıyla önümüzdeki yıl Resident Evil 3 Remake’i raflarda görmek bizler için şaşırtıcı olmayacaktır.

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