Resmen imtihan oldu... Elazığ'da drone gören masum işçi! Eline sopayı aldı düşmanla savaşır gibi kovaladı

Olay Elazığ merkezde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Burada dron kaldıran bir kişi, etrafı çekmeye başladı.

SOPAYA KOVALADI

Bu sırada dükkanın önünü temizleyen bir çalışan, dronu görünce önce panikledi. Daha sonra elindeki fırça ile dronu kovalamaya çalışan işçi, başarılı olamayınca geri döndü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

O anlar izleyenleri gülümsettirirken video sosyal medyada viral oldu. İşçi adamın gülümseten hallerine yorum yağdı.

(İHA)