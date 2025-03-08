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Resmen imtihan oldu... Elazığ'da drone gören masum işçi! Eline sopayı aldı düşmanla savaşır gibi kovaladı

08.03.2025 10:04
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
08.03.2025 10:04
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Elazığ’da sanayide çalışan bir kişi, çekim yapan dronu görünce neye uğradığını şaşırdı. Eline aldığı süpürge ile dronu kovalayan şahıs, başarılı olamayınca gerisin geri dükkana döndü. O anların sosyal medyada paylaşılması üzerine işçiye beğeni ve yorum yağdı.

Olay Elazığ merkezde bulunan sanayi sitesi içerisindeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Burada dron kaldıran bir kişi, etrafı çekmeye başladı.

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SOPAYA KOVALADI

Bu sırada dükkanın önünü temizleyen bir çalışan, dronu görünce önce panikledi. Daha sonra elindeki fırça ile dronu kovalamaya çalışan işçi, başarılı olamayınca geri döndü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

O anlar izleyenleri gülümsettirirken video sosyal medyada viral oldu. İşçi adamın gülümseten hallerine yorum yağdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İşçi Elazığ drone sanayi sopa
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