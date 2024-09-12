Resmen kuyusunu kazıp içine atmış! Katil zanlısı maktülün en yakın arkadaşı çıktı!

"Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında, 36 yaşında ve iki çocuk babası olan İsmail Demir'in kaybolması gündemdeydi. Olayın üstünden geçen 140. günün sonunda 36 yaşındaki İsmail Demir'in cenazesinin bulunduğu açıklandı.

AİLE PROGRAMA ÇIKMASIN DİYE UĞRAŞTI

Olayla ilgili olarak, İsmail'in en yakın arkadaşı Hamdullah Önen şüpheli gösterilmişti. Hamdullah, İsmail'in ailesine 'Ben ona uyuşturucu madde vermiştim. Siz yayına çıkarsanız bide yakalanırsa tutuklanır' şeklinde bir ifade kullanmıştı. Hamdullah, konuyla ilgili aileye yayına çıkmamaları ve polise başvurmamalarını söyledi. Ancak aile Önen'i dinlemedi ve programa katıldı.

KAÇIYOR DEDİĞİ ARKADAŞINI ÖLDÜRMÜŞ

Hamdullah Önen ise programa katıldığı bölümde, İsmail Demir'in yasa dışı işlere karıştığını ve tutuklanmamak için kaçtığını ifade etti. Programın ardından, Mardin Asayiş Şube Müdürlüğü, İsmail'in kaybolmasıyla ilgili özel bir ekip kurdu. Ekip, programda ismi geçen herkesin ifadesini aldı. İsmail'in kaybolmasının ardından geçen 140. gününde, iki çocuk babası adamın cinayete kurban gittiği öğrenildi. İsmail Demir'in cesetinin, ayağına taş bağlanmış bir şekilde bir kuyuda bulunduğunu duyuruldu.

İsmail'in arkadaşı Hamdullah Önen ve bir başka kişinin, olayla ilgili olarak gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan kişi verdiği ifadede, cinayeti itiraf etti. İtirafçı, Hamdullah'ın İsmail'i öldürerek kuyuya attığını söyledi.

Cenaze kesin ölüm sonucunun belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi.