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Resmi açıklama sonrası Galatasaray'a veda etti! 'Her şey için teşekkürler'

15.06.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği futbolcuların geleceği merak ediliyordu. Kadrosunda birçok yıldız ismi barındıran sarı - kırmızılıların Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'a kiraladığı Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonu kullanıldı. Galatasaray'ın ayrılığı resmen açıklamasının ardından Mısırlı futbolcu da sarı - kırmızılı taraftarlara veda etti. İşte detaylar...

Resmi açıklama sonrası Galatasaray'a veda etti! 'Her şey için teşekkürler'

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarışı şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon başında kadrosuna yıldız isimleri katan sarı - kırmızılılar, birçok futbolcusunu ise kiralık olarak başka takımlara göndermişti.

SATIN ALMA OPSİYONU KULLANILDI

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Bu isimler arasında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed de yer alıyordu. Fransa Ligue 1 ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken Mısırlı yıldızın satın alma opsiyonu kullanıldı.

BONSERVİSİ: 5.75 MİLYON EURO

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Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla’nın satın alma opsiyonu Football Club de Nantes tarafından kullanılmıştır. Football Club de Nantes kulübü şirketimize net 5.750.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'A VEDA ETTİ

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Resmi açıklama sonrası 25 yaşındaki futbolcu da Galatasaray'a veda etti. Mohamed'in Instagram paylaşımında, "Her şey için teşekkürler, sizi seviyorum." ifadeleri yer aldı.

Galatasaray kariyerinde 58 maça çıkan Mohamed, 17 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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