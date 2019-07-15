Resmi Gazete mobil iOS ve Android'de

Resmi Gazete’nin iOS sürümünü buradan ve Android sürümünü ise buradan indirebilirsiniz. Bu uygulamalar dışında Play Store ve App Store’da yer alan Resmi Gazete uygulamalarının resmi olmadığını belirtelim.

UYGULAMANIN AÇIKLAMASI



“Resmî Gazete uygulaması, T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan T.C. Resmî Gazete’nin resmi uygulamasıdır.

Resmî Gazete uygulamasında; ilk sayının yayımlandığı 7/2/1921’den itibaren tüm Resmî Gazete sayılarına “Arşiv” ve “Mükerrer Arşivi” bölümlerinden ulaşmak ve “Arama” Bölümünden de bunların içinde arama yapmak mümkündür.

Ayrıca, Resmî Gazete uygulamasında “PDF Görüntüle” butonunda, içinde bulunulan gün yayımlanan Resmî Gazete’nin basılabilir PDF formatındaki nüshasına erişilebilmektedir. Takvim bölümünden ise görüntülemek istenilen günün üzerine tıklamak suretiyle, o Resmî Gazete içeriğine ulaşılabilmektedir.“

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