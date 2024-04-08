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Resmi hesaptan yayınlandı! Fenerbahçe'den TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye tam 5 soru

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.04.2024 18:55
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Fenerbahçe resmi hesabından, seçim kararı aldığını duyuran TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye yönelik 5 sorunun yer aldığı bir paylaşımda bulunuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerine ilişkin resmi hesabından bir paylaşımda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye 5 soru yönelten Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin dün kamuoyuna yaptığı açıklama ile gündeme gelen, 18 Temmuz 2024 tarihinde TFF Olağan Mali Genel Kurulu'nun seçimli yapılmasına ilişkin kararına istinaden kendisine bazı basit sorular yöneltmek istiyoruz.

1-) Aldığınız Seçim kararına ilişkin, TFF Yönetim Kurulunuzun haberleştiği Whatsapp Grubunda kamuoyuna açıklama yapmadan önce herhangi bir paylaşım ya da görüş alışverişinde bulunulmuş mudur? Yönetim Kurulu üyelerinizin kaçı bu kararınızı kamuoyundan öğrenmiştir?

2-) Dün 17.00 saatlerinde yaptığınız açıklamalar neden TFF'nin resmi internet sitesinde ya da resmi sosyal medya hesaplarında yer almamaktadır?

3-) Yukarıdaki sorularımıza ek olarak, en önemli gördüğümüz soru ise; kamuoyu ile paylaştığınız Seçimli Genel Kuruluna ilişkin açıklamanıza ait alınmış bir Yönetim Kurulu kararı bulunmakta mıdır?

4-) 18 Temmuzda yapılacak bir Genel Kurul'un seçilecek yeni yönetim ve Türk futbolu açısından aşağıda belirtilen risk ve sıkıntıları doğuracağının farkında mısınız?

• Bu kaotik ortamın o tarihe kadar devam etmesi demek değil midir?

• Hakem klasman atamalarının, mevcut TFF Kurullarının yeni sezon planlamalarının yine bu yönetim tarafından gerçekleştirilmesi yeni gelecek yönetimin elini zorlaştırmayacak mıdır?

• 2024-2025 sezonu transfer dönemi lig statülerinin, oyuncu uygunluklarının, A takım listeleri kriterlerinin, kulüp lisans ve Finansal sürdürülebilirlik ilkelerinin mevcut yönetim tarafından belirlenmesi yine gelecek yeni yönetimin çalışmalarını ve hareket alanını kısıtlamak değil midir?

5-) 18 Temmuz 2024 tarihinde yapılacağını duyurduğunuz Seçimli Mali Genel Kurulunuzda aday olmayı düşünüyor musunuz? Şayet devam etmek gibi bir düşünceniz yok ise, neden 102 gün sonrası için Genel Kurul kararı aldınız?

6-) Bildiğinizi tahmin etmekle beraber, şu hatırlatmayı yapmak ihtiyacı duyuyoruz;

Yönetim Kurulu olarak, alacağınız karar ile TFF delegelerini en hızlı 22 gün içerisinde olağanüstü genel kurula çağırmanız mümkündür.
Bu şekilde, Milli Takımımız Avrupa Futbol Şampiyonası'na yeni Yönetim Kurulu ile gidebilir.

Kamuoyunun daha doğru bilgilendirilmesi adına tarafınıza yönelttiğimiz bu soruları en kısa zamanda yanıtlamanızı rica ederiz."

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