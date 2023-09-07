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Resmileşti! Türkiye'den Arabistan'a gitti... Trabzonspor, Djaniny'nin Al Fateh'e transfer olduğunu açıkladı

07.09.2023 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Djaniny'nin Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Fateh'e transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

Trabzonspor, Djaniny'nin sözleşmesinin feshedildiğini ve Suudi Arabistan'a Transfer olduğunu duyurdu.

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İşte Trabzonspor'un açıklaması;

Kamuoyuna duyuru. Profesyonel futbolcumuz Djaniny Semedo’nun, Al Fateh Kulübü’ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.

Bordo-mavililerde 94 maçta forma giyen Djaniny, 20 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.


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