Restoran çalışanlarından itiraf: Bu yiyecekleri kesinlikle sipariş vermeyin

Meyveli koktyler:

Meyveli kokteylleri restoranlarda sipariş vermeyin çünkü kullanılan hiçbir meyve kokteyl yapmadan önce asla yıkanmaz. Garsonlar kokteylleri yaparken ise çıplak elle tüm malzemeleri hazırlarlar.

Vejetaryen pizzalar:

Bu pizzalarda kullanılan sosları kalınlaştırmak adına hayvansala yağ kullanırlar.

Patlamış mısır:

İlk gösteride patlamış mısır almayın. Dün geceden kalan patlamış mısırlar, ertesi sabah ısıtılabilir. Bu da size bayat mısıra maal olacaktır.

Buzlu soda:

Birçok fast food restoranlarında ya da kahve dükkanlarından aldığınız buzlu içeceklerdeki buz, neredeyse bir tuvaletteki kadar bakteri sayısına sahiptir. İçeceklerinizi buzsuz tercih edin.

Trüf yağı:

En pahalı mantar olan trüfün kilosu 14 bin TL! Restoranlar truffle yağı yaparken burada hileyi devreye sokuyorlar ve bunun için yer mantarı kullanıyorlar.