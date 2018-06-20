Restoran çalışanlarından itiraf: Bu yiyecekleri kesinlikle sipariş vermeyin

Meyveli kokteylleri restoranlarda sipariş vermeyin çünkü kullanılan hiçbir meyve kokteyl yapmadan önce asla yıkanmaz. Garsonlar kokteylleri yaparken ise çıplak elle tüm malzemeleri hazırlarlar.
Bu pizzalarda kullanılan sosları kalınlaştırmak adına hayvansala yağ kullanırlar.
İlk gösteride patlamış mısır almayın. Dün geceden kalan patlamış mısırlar, ertesi sabah ısıtılabilir. Bu da size bayat mısıra maal olacaktır.
Birçok fast food restoranlarında ya da kahve dükkanlarından aldığınız buzlu içeceklerdeki buz, neredeyse bir tuvaletteki kadar bakteri sayısına sahiptir. İçeceklerinizi buzsuz tercih edin.
En pahalı mantar olan trüfün kilosu 14 bin TL! Restoranlar truffle yağı yaparken burada hileyi devreye sokuyorlar ve bunun için yer mantarı kullanıyorlar.
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