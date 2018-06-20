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Restoran çalışanlarından itiraf: Bu yiyecekleri kesinlikle sipariş vermeyin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.06.2018 14:56 | Son Güncelleme

Profesyonel çalışanlar kendilerinin asla sipariş vermeyecekleri kendi yiyecek listelerini açıkladı. Bizce dikkate almakta fayda var.

Restoran çalışanlarından itiraf: Bu yiyecekleri kesinlikle sipariş vermeyin

Meyveli koktyler:

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Meyveli kokteylleri restoranlarda sipariş vermeyin çünkü kullanılan hiçbir meyve kokteyl yapmadan önce asla yıkanmaz. Garsonlar kokteylleri yaparken ise çıplak elle tüm malzemeleri hazırlarlar.

Vejetaryen pizzalar:

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Bu pizzalarda kullanılan sosları kalınlaştırmak adına hayvansala yağ kullanırlar.

Patlamış mısır:

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İlk gösteride patlamış mısır almayın. Dün geceden kalan patlamış mısırlar, ertesi sabah ısıtılabilir. Bu da size bayat mısıra maal olacaktır.

Buzlu soda:

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Birçok fast food restoranlarında ya da kahve dükkanlarından aldığınız buzlu içeceklerdeki buz, neredeyse bir tuvaletteki kadar bakteri sayısına sahiptir. İçeceklerinizi buzsuz tercih edin.

Trüf yağı:

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En pahalı mantar olan trüfün kilosu 14 bin TL! Restoranlar truffle yağı yaparken burada hileyi devreye sokuyorlar ve bunun için yer mantarı kullanıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
yemek restoran yemek siparişi

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