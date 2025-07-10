Restoranın tuvaletinden yılan çıktı! Ekipler alarma geçti, yakalandı

Kütahya'da restoranın tuvaletinde bulunan yılan, ekiplerce yakalanarak doğal ortamına bırakıldı.

Kütahya-Eskişehir kara yolu yakınındaki restoranın tuvalet bölümünde yılan gören personel, durumu Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yılanı yakaladı. Veterinerin kontrolü sonucu sağlıklı olduğu anlaşılan yılan, doğaya salındı.

GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTTI

Hacettepe Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kürşat Şahin, şehirlerin kırsala doğru genişlemesi ve nüfus artışıyla yılanların görünürlüğünün arttığını belirterek, yaz aylarında doğada dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

"KIŞ UYKULARINDAN UYANDILAR"

Yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarının artmasının, kış uykusundan uyanan yılanların üreme ve beslenme faaliyetlerini artırdığını belirten Şahin, bu nedenle piknik alanlarında yılanlarla karşılaşmanın son derece olası olduğunu söyledi. Türkiye'de 57 yılan türü bulunduğunu, bunların yaklaşık 15'inin zehirli olarak sınıflandırıldığını aktaran Şahin, özellikle engerek türlerinin bu grupta öne çıktığını ve bunun haricinde bir de kobra türünün olduğunu ve bu türün de daha çok Şanlıurfa çevresinde görüldüğünü bildirdi.